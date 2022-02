Otestovať si hladinu protilátok môžu už aj zaočkovaní Trenčania

Trenčín 11. februára (TASR) – Protilátky proti ochoreniu COVID-19 má takmer 40 percent nezaočkovaných a prekonavších Trenčanov. Vyplýva to z výsledkov testovania úrovne protilátok, ktoré zorganizovalo mesto Trenčín a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV). Po neočkovaných si budú môcť otestovať protilátky aj očkovaní Trenčania.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, mesto kúpilo za 70.000 eur 3000 testov. V prvej etape testovania vzorky odovzdalo 1108 obyvateľov z 1314 vydaných testov. Vzorky potom testovalo Biomedicínske centrum SAV.



Podľa vedeckého riaditeľa Virologického ústavu SAV Juraja Kopáčka výsledok testu zaslali všetkým ľuďom e-mailom alebo SMS správou. Podrobnú analýzu výsledkov bude biomedicínske centrum robiť až po ukončení celej štúdie.



“Môžeme ale konštatovať, že celková pozitivita na prítomnosť protilátok voči SARS-CoV-2 je 39,44 %, v rámci štúdie bolo zatiaľ otestovaných 1108 vzoriek. Takže túto prvú etapu hodnotíme veľmi pozitívne z pohľadu spolupráce s mestom Trenčín a aj z pohľadu zodpovedného prístupu Trenčanov k štúdii,” zhodnotil Kopáček.



Ako dodal, k dispozícii je stále asi 2000 testov, po dohode s mestom otvárajú možnosť otestovať sa na prítomnosť protilátok aj zaočkovaným Trenčanom nad 18 rokov. Registrácia záujemcov potrvá od piatka do naplnenia kapacity 2000 testov, najdlhšie však do 17. februára.