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OTRASNÝ ČIN: Polícia obvinila muža zo zločinu týrania blízkej osoby
Mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 19. novembra (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom vzniesol obvinenie mužovi zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Dlhodobo mal týrať svoju manželku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Obvinený sa mal dlhodobo dopúšťať voči svojej manželke konania, ktorým jej spôsoboval predovšetkým psychické utrpenie. Jeho správanie malo spočívať najmä v agresívnom a ponižujúcom zaobchádzaní, čím u nej vyvolával strach a stres,“ uviedla hovorkyňa.
Mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, o ktorom rozhodoval súd. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
„Obvinený sa mal dlhodobo dopúšťať voči svojej manželke konania, ktorým jej spôsoboval predovšetkým psychické utrpenie. Jeho správanie malo spočívať najmä v agresívnom a ponižujúcom zaobchádzaní, čím u nej vyvolával strach a stres,“ uviedla hovorkyňa.
Mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, o ktorom rozhodoval súd. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.