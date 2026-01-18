Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Otužilci z celého Slovenska si prišli zaplávať do mestského parku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V poradí 14. ročník Celoslovenského zrazu otužilcov sa koná v mestskom parku, kde sa okúpu v jazere Veľká Hangócka.

Autor TASR
Nitra 18. januára (TASR) - V Nitre sa v nedeľu stretávajú otužilci z celého Slovenska. Ako informovali organizátori zo združenia Ľadové medvede spod Zobora, podujatie je spojené aj s dobročinnou zbierkou.

V poradí 14. ročník Celoslovenského zrazu otužilcov sa koná v mestskom parku, kde sa okúpu v jazere Veľká Hangócka. „Prezencia otužilcov v Parku kultúry a oddychu je možná od 11.30 do 13.00 h. Verejnosť je vítaná od 13.30 h,“ uviedli organizátori.

Ako pripomenuli, účastníci podujatia sa môžu aj tento rok zapojiť do finančnej zbierky. „Jej výťažok je určený na liečbu malej Sabinky, ktorá trpí viacerými vážnymi diagnózami,“ doplnili organizátori.
