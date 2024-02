Otužilci zvýraznili dôležitosť pomoci ľuďom bez domova počas zimy

Bratislava 10. februára (TASR) - Na dôležitosť pomoci ľuďom bez domova v zimnom období poukázali v sobotu predpoludním aj účastníci charitatívneho otužovania. Na bratislavských Zlatých pieskoch vstúpilo do chladných vôd jazera vyše 100 otužilcov.



"My sme ich nazvali Dobroborci, pretože vďaka svojmu koníčku pomáhajú šíriť myšlienku pomoci ľuďom bez domova, ktorí sú zime vystavení denne a dlhodobo, a preto je dôležité im pomáhať," hovorí Jozef Kákoš, riaditeľ Depaul Slovensko, organizácie, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova už 17 rokov.



"Vieme, aké je to byť v zime. My len vlezieme do vody a potom sa zohrejeme, ale ľudia bez domova nie. Osobne si naozaj neviem predstaviť, že si v zime ľahnem vonku a spím tam, a to som otužilec," povedala Soňa Rebrová, vytrvalostná plavkyňa, ktorá minulý september preplávala La Manche.



Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 bolo na Slovensku vyše 71.000 ľudí bez domova, v samotnom hlavnom meste takmer 5000. "Naša organizácia denne poskytuje teplé jedlo a nocľah v bezpečí a teple viac ako 350 ľuďom bez domova. Taktiež ošatenie, hygienu, základné ošetrenie či sociálne poradenstvo. Bez pomoci iných ľudí však nevieme dostatočne pomáhať a preto ďakujeme všetkým Dobroborcom za ich podporu a pomoc," dodal Kákoš.



Pripomenul, že Dobroborcom sa možno stať i prostredníctvom príspevku na www.adoptujsipostel.sk, takisto vyjadrením solidarity šírením myšlienky a podpory na sociálnych sieťach s označením #dobroborci a linkom na zbierku.