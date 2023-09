V Banskej Bystrici otvoria ďalší ročník projektu Fit senior

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Pracovníci odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici budú počas októbra sústreďovať svoje aktivity na podporu zdravia seniorov. V mesiaci úcty k starším otvárajú 3. ročník projektu Fit senior. TASR o tom informovala Michaela Ondirová z RÚVZ.



Zámerom ich odborníkov je zvýšiť povedomie v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s pribúdajúcim vekom, zlepšenie uvedomenia a návrh možných riešení zdravotných problémov seniorov, ako aj podpora ich telesného a zároveň duševného zdravia.



"Projekt sa zrodil už v roku 2018. Cieľom bolo vytvorenie dlhodobého programu v rámci preventívnej starostlivosti o seniorov mesta Banská Bystrica, a to formou intervenčného programu zameraného na zvýšenie pohybovej aktivity staršej populácie v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. V nasledujúcich rokoch sa pre epidemiologickú situáciu tento cieľ nepodarilo naplniť podľa predstáv, ale veríme, že od roku 2023 bude projekt pokračovať bez prerušení," konštatovala Ondirová.



Pracovníci odboru sociálnych vecí banskobystrického magistrátu počas letných mesiacov oslovili seniorov stretávajúcich sa v denných centrách s možnosťou zapojiť sa do projektu. Aktuálne prebiehajú vstupné vyšetrenia, ktoré vykonáva odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ. Po ich absolvovaní začnú záujemcovia dvakrát do týždňa cvičiť pod vedením odborníkov z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a odborníkov z katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.