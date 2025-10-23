< sekcia Regióny
Otvárajú výstavu Vzácne kury, ukáže sliepky, prepelice i bažanta
Záujemcom bude výstava k dispozícii v Tihányiovskom kaštieli.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. októbra (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici otvára vo štvrtok výstavu, ktorú venujú kurovitým vtákom, od domácej sliepky a bažanta až po ich príbuzné druhy. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková s tým, že záujemcom bude k dispozícii v Tihányiovskom kaštieli.
Dodala, že výstavu s názvom Vzácne kury pripravili v spolupráci s múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva. Doplnili ju zbierkami Stredoslovenského múzea. „Predstaví všetky druhy kurovitých vtákov, ktoré sa na území Slovenska nachádzajú. Sú to tetrov hlucháň, tetrov hoľniak, jariabok hôrny, prepelica poľná, jarabica poľná a bažant poľný,“ objasnila kurátorka výstavy Lucia Hrčková. Podľa nej priblížia aj to, ako tieto druhy žijú, aké majú nároky na prostredie, čo ich ohrozuje a aká je ich ochrana.
Ako ďalej uviedla, okrem klasických exponátov výstavu obohatili aj o zoologickú zbierku viacerých domestikovaných kurovitých druhov. Jej cieľom je poukázať na variabilitu vtačích vajec, čo sa týka ich veľkosti i sfarbenia. „Návštevníci budú mať napríklad možnosť porovnať vajíčko najmenšieho kurovitého vtáka, prepelice čínskej, s obrovským vajíčkom morky domácej,“ konštatovala. K dispozícii budú aj sfarbené vajíčka prepelice japonskej.
Kurtíková spomenula, že tím prírodovedcov v Tihányiovskom kaštieli sa snaží pre návštevníkov pripraviť pri každej výstave aj ukážky živých zvierat. V súčasnosti si tak počas celej doby budú môcť ľudia pozrieť prepelicu čínsku či prepelicu japonskú.
Celý koncept výstavy doplnia výtvarné práce žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa zapojili do výzvy s názvom Vzácne kury sveta. Cieľom bolo vzdelávať žiakov a zapájať ich do diania v Stredoslovenskom múzeu. Výstava Vzácne kury potrvá v Tihányiovskom kaštieli do 21. januára 2026. Počas troch mesiacov pre návštevníkov pripravili sprievodné podujatia či tvorivé dielne s danou tematikou.
