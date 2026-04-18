Sobota 18. apríl 2026Meniny má Valér
Otváranie Bánoša prinesie novinku, sprievod ulicami Sásovej

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slávnostný sprievod začne o 9.30 h a na jeho čele pôjde mladá dievčina symbolizujúca Vesnu - v slovanskej mytológii bohyňu jari, života a mladosti.

Autor TASR
Banská Bystrica 18. apríla (TASR) - V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa v sobotu koná tradičné otváranie poľnohospodárskej sezóny. Tohtoročné podujatie Otváranie Banoša - Tradičná chuť jari prinesie novinku - sprievod ulicami Sásovej. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Ako uviedla, slávnostný sprievod začne o 9.30 h a na jeho čele pôjde mladá dievčina symbolizujúca Vesnu - v slovanskej mytológii bohyňu jari, života a mladosti. O 10.00 h sa uskutoční oficiálne otvorenie s príhovormi hostí, nebude chýbať detská škola varenia, ukážky rezu a vrúbľovania ovocných stromčekov, farmársky trh i tradičné jedlá.

Najmenší si prídu na svoje nielen vďaka animačnému programu, ale aj výstave domácich zvierat či ukážok sokoliarstva a včelárstva. O dobrú náladu sa postará Detský folklórny súbor Prvosienka a Ľudová hudba Makovci,“ dodala Marhefková s tým, že dopoludnia bude do areálu školy premávať bezplatná kyvadlová doprava.
.

