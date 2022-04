Otváraním fontán symbolicky odštartujú letnú sezónu v Bardejove

Bardejov 30. apríla (TASR) – Verejnosť sa po dvoch rokoch pandémie opäť môže zúčastniť na tradičnom podujatí Otváranie fontán v Bardejove. Súčasťou sobotňajšieho programu budú maskoti, kultúrne vystúpenia aj lampiónový sprievod. Pre TASR to povedal riaditeľ Kultúrneho a turistického centra v Bardejove Marcel Tribus. Otváranie fontán je podľa neho symbolickým odštartovaním letnej turistickej sezóny a série podujatí.



„O 18.45 h začíname aktivitami s dráčikmi – Dráčikom Ohniváčikom a Dračivou Plamienkou. To sú dve naše postavičky, ktoré sa vyliahli z megakraslice a tradične otvárajú fontány. Predstavíme aj najnovšieho maskota, ktorý sa vyliahol z tohtoročnej megakraslice,“ spresnil.



Hudobný program budú mať na starosti žiaci bardejovskej Základnej umeleckej školy Michala Vileca. „Zhruba o 20.00 h, keď sa začne stmievať, začneme pripravovať vyvrcholenie tohto podujatia, ktorým bude lampiónový sprievod,“ doplnil s tým, že sprevádzať ho bude bubnová skupina Batida. Sprievod ukončia pri nadrozmernom mobilnom nápise Bardejov, respektíve na pódiu na námestí, kde bude bubnová šou pokračovať. „Na druhý deň budeme pokračovať podujatiami májového charakteru,“ doplnil Tribus.



Verejné otváranie bardejovských fontán má podľa jeho slov viac než desaťročnú tradíciu. „Akoby to gradovalo s pribúdaním fontán. V Bardejove je pravdepodobne najviac fontán na obyvateľa, takmer každý rok otvárame jednu novú,“ skonštatoval.



Po pandemických obmedzeniach a s tým súvisiacej prestávke od hromadných kultúrnych podujatí, o ne v Bardejove evidujú zvýšený záujem. „Zatiaľ sme si všimli, že tie tradičné podujatia majú teraz vyššiu návštevnosť, ako pred pandémiou,“ povedal.



Otváranie fontán sa začne pri najväčšej fontáne v Bardejove v Promenádnom parku.