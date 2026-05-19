Otvorená Kultúra! uvedie draft Európskeho zákona o umeleckej slobode
Dvojdňové podujatie sa v utorok začína v bratislavskej Starej tržnici.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Prvý draft Európskeho zákona o umeleckej slobode predstaví druhý ročník Medzinárodnej konferencie Otvorená Kultúra!. Dvojdňové podujatie sa v utorok začína v bratislavskej Starej tržnici. Privíta expertky na kultúrne politiky a právo i významných hostí z kultúrnych organizácií zo Slovenska a zahraničia.
Ako ďalej pripomínajú organizátori, pred rokom na konferencii v Bratislave zaznela myšlienka potreby Európskeho zákona o umeleckej slobode, o rok neskôr sa o tej istej téme diskutuje v Bruseli a Európska komisia pripravuje legislatívu na ochranu umeleckej slobody. „Umelecká sloboda sa stala európskou politickou témou a Slovensko je pri tom. Je to dôkaz, že hlas občianskej spoločnosti zo Slovenska počuť aj na európskej úrovni, a myslím si, že to samo osebe hovorí o význame a úspechu našej konferencie,” zdôrazňuje organizátor konferencie Matej Drlička.
Koná sa pod záštitou Európskeho parlamentu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Organizátori potvrdzujú, že Európska komisia pripravila nový Kompas pre kultúru - výhľadový rámec na formovanie kultúrnej politiky EÚ, v ktorom sa hovorí aj o potrebe Európskeho zákona o umeleckej slobode. Komisia má tento rok spustiť štruktúrovaný dialóg s kultúrnym sektorom v celej EÚ.
„Európska komisia pripravila Kompas pre kultúru na základe rozsiahlych konzultácií s občianskou spoločnosťou a zároveň čerpala inšpiráciu z práce kultúrnych sietí a ďalších aktérov, ktorí dlhodobo upozorňujú na problémy kultúrneho sektora. Profesijné organizácie a iniciatívy zdola, ako je Otvorená Kultúra!, preto v Komisii považujeme za dôležitých partnerov pri diskusii o kultúrnych politikách,” hovorí Peter Stano, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Podľa Európskej komisie je ochrana umeleckej slobody základom demokratickej Európy. „Kultúra tvorí prvú líniu ochrany našich hodnôt. Ak chceme chrániť demokraciu a slobodu, kultúra musí byť súčasťou našej politickej vízie,” zdôrazňuje Stano. Kompas pre kultúru počíta s viacerými opatreniami na ochranu umeleckej slobody, novou správou o stave kultúry v EÚ aj posilnením podpory pre kultúrny sektor. „Hoci kultúrna politika zostáva predovšetkým v kompetencii členských štátov, Európska komisia podporuje ochranu kultúrnych a umeleckých slobôd prostredníctvom existujúcich nástrojov. Program Kreatívna Európa poskytuje financovanie a podporu kultúrnym inštitúciám a iniciatívam, ktoré podporujú kultúrnu rozmanitosť, inklúziu a slobodu prejavu. Pracovný plán EÚ pre kultúru na roky 2023 - 2026 zároveň uznáva umeleckú slobodu ako základnú súčasť kultúrnej práce. Expertná skupina členských štátov sa v rámci tohto plánu venovala aj pracovným podmienkam umelcov vrátane otázky umeleckej slobody,” dodáva Stano.
Na konferencii predstavia pripravovaný návrh Európskeho zákona o umeleckej slobode (European Artistic Freedom Act). Do Bratislavy s ním prichádza Sanjay Sethi z organizácie Artistic Freedom Initiative, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane ohrozených umelcov a pracovníkov v kultúre po celom svete. Spolu s právnikmi a tromi advokátskymi kanceláriami v Bruseli pripravili pro bono draft tohto zákona. „Práve tento návrh bude na konferencii predstavený po prvý raz. Diskusia sa tak posúva od pomenovania problémov k tvorbe konkrétnych riešení,“ dodávajú organizátori.
