Otvorená letná sezóna v Tatrách ponúka aj kultúru, šport či zábavu
Turistickú sezónu vo Vysokých Tatrách spustili slávnostnou jazdou historickou električkou Kométa zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice.
Autor TASR
Vysoké Tatry 31. mája (TASR) - Vo Vysokých Tatrách otvorili v nedeľu letnú sezónu. Okrem jedinečnej prírody a možností turistiky ponúka región bohatý program plný kultúry, športu, rodinnej zábavy a nových zážitkov. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
„Po úspešnej minuloročnej sezóne prichádzajú Tatry s ambíciou potvrdiť rastúci záujem domácich aj zahraničných návštevníkov a zároveň profitujú z globálneho trendu tzv. coolcation, teda cestovania za príjemnejšími teplotami, prírodou a aktívnym oddychom mimo extrémne horúcich destinácií južnej Európy,“ uviedla riaditeľka organizácie Lucia Blašková. Silné výsledky cestovného ruchu z minulého roka podľa nej naznačujú, že záujem o aktívnu dovolenku v horách bude pokračovať aj počas tohto leta.
Otvorenie vysokohorských chodníkov od pondelka (1. 6.) opäť sprístupní stovky kilometrov značených trás, panoramatické výhľady, horské plesá a prírodné scenérie. Región dlhodobo ponúka kombináciu dostupnej turistiky pre rodiny s deťmi aj náročnejších trás pre skúsených turistov. Letná sezóna potrvá do 30. októbra.
Milovníkov aktívneho oddychu poteší aj rozšírená cyklistická ponuka. Projekt Tatry v pohybe na bicykli prinesie viac ako 200 kilometrov cyklotrás doplnených o obnovené cykloznačenie a nové orientačné prvky.
Novinky letnej sezóny podľa Blaškovej prinesú nové možnosti objavovania regiónu cez gastronómiu, pohyb aj moderné technológie. Na kúpeľnú históriu Vysokých Tatier nadviažu nové tatranské gastropromenády, ktoré spoja prechádzky historickými lokalitami s tradičnou aj modernou gastronómiou a výhľadmi na tatranské štíty.
V ponuke podujatí bude Tatranské kultúrne leto, ktoré odštartuje 20. júna otváracím koncertom Mariána Čekovského a sláčikového kvarteta. Program bude pokračovať do 31. augusta v Tatranskej Lomnici a Novom Smokovci koncertmi, divadelnými predstaveniami a kultúrnymi aktivitami. Štrbské Pleso sa opäť stane dejiskom významných podujatí vrátane Malého štrbského maratónu (12. júla), jubilejného 10. ročníka Rezbárskeho sympózia (16. - 19. júla) či romantickej Benátskej noci (18. júla). Rodiny s deťmi prilákajú Medvedie dni na Hrebienku a návštevníci sa môžu tešiť aj na sériu aktivít Tatry ako liek či umelecký projekt Tatry Art. Tatranské rozprávkové putovanie oslávi jubilejný 10. ročník a opäť prinesie rodinám spojenie turistiky, rozprávkových postáv a zábavných úloh.
Turistickú sezónu vo Vysokých Tatrách spustili slávnostnou jazdou historickou električkou Kométa zo Starého Smokovca do Tatranskej Lomnice. Otvorenie podporila národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel za účasti zástupcov zahraničných médií z Poľska, Česka a Maďarska. „Teší nás rekordný záujem zahraničných aj domácich turistov a sme radi, že môžeme podporovať propagáciu regiónu na domácom trhu, ako aj na kľúčových zahraničných trhoch,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
