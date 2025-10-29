< sekcia Regióny
Otvorené oddelenie Sabová v R.Sobote končí
Rimavská Sobota 29. októbra (TASR) - Otvorené oddelenie v rimavskosobotskej mestskej časti Sabová končí, o jeho zrušení v rámci revízie výdavkov na väzenstvo rozhodla začiatkom októbra vláda. Výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote, o ktorej sa hovorí od roku 2018, zostáva naďalej neistá.
Otvorené oddelenie Sabová patrí pod Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. Návrh na zrušenie oddelenia v Rimavskej Sobote vzišiel z implementačného plánu revízie výdavkov na väzenstvo na roky 2026 - 2030, ktorý vypracoval Úrad vlády SR. Rušiť sa bude aj Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča a Otvorené oddelenie Opatovce. „Cieľom týchto opatrení je efektívnejšie využitie existujúcich kapacít väzenských zariadení, zníženie celkových výdavkov a zároveň zachovanie bezpečnosti a plynulého výkonu trestu odňatia slobody,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.
V otvorenom oddelení v Rimavskej Sobote sa aktuálne nachádza 18 väznených osôb, podľa ZVJS by rušenie zariadenia nemalo mať negatívny vplyv na výkon trestu ani resocializačné procesy odsúdených. Z Rimavskej Soboty budú postupne premiestnení do iných zariadení. „Na Slovensku v rámci väzenskej infraštruktúry sú ešte štyri ďalšie otvorené oddelenia, kde môžu odsúdení pokračovať vo výkone trestu. Celková kapacita týchto otvorených oddelení je pritom dokopy 356 osôb a ich priemerná percentuálna naplnenosť je 72,8 percenta,“ priblížila hovorkyňa ZVJS.
V súvislosti so zrušením otvoreného oddelenia Sabová chce ZVJS postupovať tak, aby čo najviac minimalizoval sociálne dosahy rozhodnutia. Traja civilní zamestnanci budú prepustení, 12 príslušníkov ZVJS preložia na voľné miesta v iných služobných úradoch zboru. „Majetok otvoreného oddelenia naďalej zostáva v správe ZVJS, respektíve ústavu Želiezovce,“ doplnila Bečková Ragasová.
V rimavskosobotskej mestskej časti Sabová mala v uplynulých rokoch vzniknúť aj nová väznica s kapacitou pre viac ako 830 odsúdených v minimálnom, strednom i maximálnom stupni stráženia. Očakával sa tiež vznik takmer 300 nových pracovných miest príslušníkov ZVJS a nábor ďalších približne 40 bežných zamestnancov. Zámer schválila vláda ešte v roku 2018, projekt sa neskôr zastavil po problémoch s verejným obstarávaním a štát začal investíciu prehodnocovať.
„Momentálne sa finalizuje aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti s dodržaním stanoveného termínu, čiže najneskôr do 31. decembra 2025. Budovanie novej väznice bude teda závisieť od výsledkov aktualizovanej štúdie a následne od rozhodnutia vlády SR,“ uviedla hovorkyňa ZVJS.
