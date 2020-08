Otvorenie areálu plážového volejbalu v Prešove podporil prezident SOŠV

Prešov 22. augusta (TASR) – Loptu na exhibičný zápas v rámci prvého ročníka turnaja Beachvolley Cup 2020, ktorý sa v sobotu odohráva na novom, svojho druhu jedinom profesionálnom ihrisku plážového volejbalu v Prešove, nadhodil prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Ako sa vyjadril pre TASR, príležitosť zúčastniť sa na otvorení nového športoviska považuje za výnimočnú.



"Mám vždy radosť, keď môžem prísť niekde, kde ľudia športujú, a príležitosť, keď dnes otvárame nové športovisko, je výnimočná," povedal s tým, že motiváciou na návštevu podujatia sú aj "zanietení ľudia, ktorí pracujú pre šport".



Prvé ihrisko na plážový volejbal spĺňajúce profesionálne parametre začal v Prešove v areáli strednej odbornej školy gastronómie a služieb budovať jej riaditeľ Peter Kakaščík pred dvoma rokmi "na kolene". Dosiahnuť modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry na profesionálne športovisko sa mu podarilo vďaka dotácii od SOŠV vo výške 32.000 eur. Podľa slov Siekela mal SOŠV možnosť podporiť menšie športy vďaka na to určenej dotácii prvýkrát.



"Žiaľ, bolo to príliš málo, aby sme vyhoveli všetkým, ale v takýchto prípadoch je to o to lepšie, lebo plážový volejbal je nenáročný šport na podmienky a, ako počúvam, o užívanie tohto ihriska je záujem už od skorého rána," zhodnotil rozhodnutie vyhovieť aj žiadosti školy. Ako sa v tejto súvislosti vyjadril Kakaščík, zakladaním športovísk chce na šport motivovať nielen študentov školy, ale aj mladých ľudí vo všeobecnosti. "Som bývalý športovec, hádzanársky brankár, mám blízko k športu. Máme tenisové ihriská a halu a máme takisto florbalové ihrisko, ktoré spĺňa kritériá na to, aby sa tam mohli hrať registrované športy," priblížil pre TASR.



Siekel podporil aj myšlienku samotného turnaja Prešov Beachvolley Cup. Klubu Beachclub Prešov, ktorý ho organizuje, venoval Putovný pohár prezidenta SOŠV, o ktorý sa bude v rámci podujatia bojovať každý rok.