Otvorenie krytej plavárne v Banskej Bystrici sa po opravách odkladá

Banská Bystrica 16. augusta (TASR) - Otvorenie krytej plavárne na banskobystrických Štiavničkách sa odkladá na november. Jej pravidelná údržba a nevyhnutné opravy mali trvať iba počas letných prázdnin a od 1. septembra už mala slúžiť rekreačným a aktívnych športovcom. Pri stavebných prácach sa však vyskytli neočakávané problémy. Informoval o tom v piatok riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB, ktorá plaváreň prevádzkuje, Dušan Argaláš.



"Nevyhnutné rekonštrukčné práce sa týkali prioritne úprav podláh v priestoroch mužských a ženských spŕch a toaliet. Po začatí búracích prác 1. júla sme postupne zisťovali vážne nedostatky technického charakteru. Museli sme skonštatovať havarijný stav nielen podláh, ale aj obvodových stien a murív. Z tohto dôvodu plaváreň neotvoríme v termíne, ktorý sme pôvodne avizovali. Prijali sme všetky možné opatrenia, aby sme havarijný stav zvládli odstrániť," vysvetlil Argaláš s tým, že nový termín otvorenia pre verejnosť odhadujú zatiaľ na začiatok novembra.



Dlhšie zatvorenie plavárne sa dotkne predovšetkým športových klubov a organizácií, ktoré sa venujú plávaniu.



"Pripravujeme preto núdzový režim, ktorý musíme odkonzultovať s hygienou. Ak nám to odobrí, niekedy v závere septembra by sme plaváreň mohli sprístupniť aspoň v núdzovom režime. Znamená to, iba v rozsahu plavecký bazén, bez spŕch a toaliet, ktoré by sme riešili mimo. Šatne by fungovali. Celá situácia nás mrzí, robíme všetko pre to, aby sme termíny skrátili čo najviac. Práce vykonávame v kvalite, aby sme sa do budúcna vyhli podobnej situácii," zdôraznil Argaláš.



Ako ešte pred začiatkom uzavretia plavárne informovala MBB, stavebné práce sa zameriavajú na rekonštrukciu spojenú s demontážou deliacich stien a kabínok, vybúranie všetkých vrstiev podláh vrátane podlahového vykurovania, keramických obkladov v spodných radoch obvodových stien a podobne. Obnovou prejde poškodený strop v technických priestoroch strojovne pod sprchami, zrekonštruujú sa priestory spŕch a dôkladne vyčistí bazénová hala i samotné bazény. Lokálne ošetria zábradlia tribúny, poškodené steny v interiéri vymaľujú. V okolí bazénov zrealizujú opravy poškodenej dlažby a obkladov vrátane povypadávanej mozaiky v parnej saune. Čistením prejdú okná a parapety, rovnako aj vzduchotechnika s potrebnou výmenou filtrov.