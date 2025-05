VIDEO: Otvorenie letnej sezóny na Spišskom hrade ponúka bohatý program

SR Spišský hrad otvorenie letná sezóna crtur KEXOtvorenie Spišského hraduSnímka z otvorenia letnej turistickej sezóny na Spišskom hrade 10. mája 2025. Foto: TASR - František Iván

Spišské Podhradie 10. mája (TASR) - Bohatý program určený predovšetkým rodinám s deťmi ponúka sobotňajšie slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na Spišskom hrade. Spišský hrad patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky na Slovensku. Vďaka priazni počasia je tento rok prístupný pre verejnosť už od konca marca. TASR o tom informoval vedúci oddelenia odborných činností Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.Ako povedal, Spišský hrad, zapísaný v zozname pamiatok svetového dedičstva UNESCO, každoročne láka množstvo domácich aj zahraničných turistov. V minulom roku ho navštívilo bezmála 120.000 návštevníkov. SNM - Spišské múzeum v Levoči očakáva, že aj v tomto roku bude záujem verejnosti podobný, a to aj napriek tomu, že časť hradu nie je z dôvodu chystanej rekonštrukcie prístupná.„Na letnú sezónu sme sa zodpovedne pripravili a najväčším lákadlom pre našich návštevníkov je románska veža Spišského hradu, ktorú sa nám podarilo sprístupniť 17. apríla tohto roka po takmer štyroch rokoch. V záujme bezpečnosti sme vymenili drevené stupne na schodisku a vďaka otvoreniu veže pociťujeme zvýšený záujem návštevníkov. Zároveň intenzívne pracujeme na čistení hradného kopca, čo zaiste neuniklo pozornosti návštevníckej verejnosti,“ uviedol riaditeľ SNM - Spišského múzea v Levoči Ján Pavlov.V rámci slávnostného otvorenia sezóny si pre verejnosť pripravili pestrý program. „Návštevníci sa môžu tešiť na slávnostný sprievod v dobových kostýmoch, na ukážky šermiarskych duelov, na salvy z barokových muškiet, zároveň tu máme ukážky stredovekých tancov a tiež aj školu tanca,“ uviedol Kušnír. Vzhľadom na pomerne chladné počasie si pre návštevníkov pripravili aj malé občerstvenie spolu s teplým čajom na zahriatie.„V priebehu júna máme pre našich návštevníkov pripravené podujatie Hradohranie, ktoré je určené predovšetkým základným a stredným školám. Počas sezóny sa budú na Spišskom hrade konať dva veľké koncerty,“ doplnil Kušnír.Spišský hrad je počas turistickej sezóny otvorený pre verejnosť každý deň v čase od 9.00 do 17.00 h a v letných mesiacoch do 19.00 h.