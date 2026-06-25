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Otvorenie mosta ponad železnicu v Seredi je naplánované na 3. augusta

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Na snímke primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Slovenská správa ciest odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025.

Autor TASR
Sereď 25. júna (TASR) - Slávnostné otvorenie mosta ponad železnicu v Seredi je naplánované na 3. augusta. Ešte predtým, a to 27. júla, prebehne záverečná kontrola stavby na mieste zo strany príslušných orgánov, ktorá je posledným krokom pred jej odovzdaním do užívania. Na základe výstupov zo štvrtkového kontrolného dňa na stavbe o tom informoval seredský primátor Ondrej Kurbel.

„Ďakujem zhotoviteľovi aj Slovenskej správe ciest za doterajšiu spoluprácu. Verím, že už čoskoro bude most opäť slúžiť všetkým obyvateľom a skončí sa obdobie obchádzok, ktoré nás sprevádzalo počas výstavby,“ podčiarkol primátor.

Slovenská správa ciest odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025. Práce sú v hodnote takmer ôsmich miliónov eur s DPH. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli.
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