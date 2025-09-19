< sekcia Regióny
Otvorenie nového divadelného festivalu Záhorácka deska sa presúva
Podujatie potrvá do 30. septembra a prinesie divadelné predstavenia z dielne ochotníckych i profesionálnych divadelných súborov.
Autor TASR
Senica 19. septembra (TASR) - Otvorenie nového divadelného festivalu s názvom Záhorácka deska v Senici sa presúva na nedeľu (21. 9.) 19.00 h. Bude sa konať v kinosále Mestského kultúrneho strediska Senica, pred predstavením Divadla XY Rovensko - Dožinky. Sobotňajšie (20. 9.) predstavenie Basta fidli Drakulovi je zrušené. Festival do Senice prinesie rôzne divadelné zážitky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Podujatie potrvá do 30. septembra a prinesie divadelné predstavenia z dielne ochotníckych i profesionálnych divadelných súborov. Festival ponúkne program vhodný pre celé rodiny. Veľké inscenácie sa odohrajú v kinosále domu kultúry, zatiaľ čo komornejší program pre deti vrátane dvoch bábkových predstavení a tvorivého workshopu sa uskutoční v budove DAV v mestskom parku.
„Senica je mestom s bohatou divadelnou tradíciou. Naším cieľom je poskytnúť priestor miestnym i regionálnym ochotníkom a zároveň priniesť pestrú paletu divadelných zážitkov pre širokú verejnosť,“ vysvetlila zámer novej tradície riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Margaréta Ivanová.
