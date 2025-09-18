< sekcia Regióny
Otvorenie prvého Centra prevencie v Trnave prináša vyšetrenia
Návštevníci si môžu nechať vyšetriť napríklad krvný tlak, srdcový pulz, detekciu fibrilácie srdcových predsiení AFIB (pomocou trojitého merania) či detekciu nepravidelného srdcového rytmu.
Autor TASR
Trnava 18. septembra (TASR) - Slávnostné otvorenie prvého Centra prevencie na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Trnave na Kollárovej ulici, prináša na Slovensko inovatívny koncept starostlivosti o zdravie. Farmácia tak sprostredkúva aktívnu podporu zdravia pacientov prostredníctvom individuálneho prístupu, skríningových vyšetrení a odborných konzultácií.
Návštevníci si môžu nechať vyšetriť napríklad krvný tlak, srdcový pulz, detekciu fibrilácie srdcových predsiení AFIB (pomocou trojitého merania) či detekciu nepravidelného srdcového rytmu. K dispozícii je aj vyšetrenie hladiny cukru v krvi - glykémie či výpočet Findrisk - či stanovenie rizika vzniku cukrovky druhého typu v najbližších desiatich rokoch. Vyšetriť sa dá aj kvalita pokožky a vlasov špeciálnou kamerou a iné.
Centrum prevencie je taktiež súčasťou výučbovej lekárne, kde budú získavať praktické skúsenosti aj študenti Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského a Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Na vyšetrenia sa možno objednať elektronicky, osobne alebo telefonicky v Centre prevencie.
Návštevníci si môžu nechať vyšetriť napríklad krvný tlak, srdcový pulz, detekciu fibrilácie srdcových predsiení AFIB (pomocou trojitého merania) či detekciu nepravidelného srdcového rytmu. K dispozícii je aj vyšetrenie hladiny cukru v krvi - glykémie či výpočet Findrisk - či stanovenie rizika vzniku cukrovky druhého typu v najbližších desiatich rokoch. Vyšetriť sa dá aj kvalita pokožky a vlasov špeciálnou kamerou a iné.
Centrum prevencie je taktiež súčasťou výučbovej lekárne, kde budú získavať praktické skúsenosti aj študenti Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského a Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Na vyšetrenia sa možno objednať elektronicky, osobne alebo telefonicky v Centre prevencie.