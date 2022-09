Otvorenie rozšírenia nákupného centra Eurovea je naplánované na jar

Bratislava 21. septembra (OTS) - Budúci rok v apríli sa Eurovea stane najväčším a najkomplexnejším nákupným centrom na Slovensku, keď na ploche 85 000 m2 ponúkne návštevníkom 320 obchodov, reštaurácií, barov a kaviarní. Svojich nájomcov pozná aktuálne v 2. fáze už viac ako 80% plôch, pričom najväčším lákadlom novej časti bude dvojpodlažná predajňa írskeho módneho reťazca Primark, ktorý tu otvorí svoju prvú prevádzku. Pozitívne zmeny prichádzajú aj v oblasti gastronómie. Nová stravovacia zóna sa zdvojnásobí. S kapacitou 1 156 miest doplnená o štýlový Food Hall vytvorí spolu so 16 reštauráciami na promenáde pri Dunaji najväčšiu gastro destináciu na Slovensku. Rozrastie sa tiež multikino Cinema City, ktoré bude mať po rekonštrukcii 17 sál a úplne nový VIP koncept.Okrem stavebných úprav a rozšírenia o nové plochy sa v nákupnom centre tento rok realizuje veľké množstvo ďalších aktivít. Prípravy na budúcoročné otvorenie sú už v plnom prúde. Redizajnom, zväčšením či relokáciou prechádzajú aj obchody v aktuálnej nákupnej pasáži. „,“ vysvetľuje súčasnú situáciu Katarína Paule, leasing manager Eurovea. Redizajnom prešiel Datart, New Yorker, H&M, drogéria dm a Tatra banka. Nový koncept predajne čoskoro predstaví Billa, Sports Direct aj kiná. Eurovea predĺžila nájomné zmluvy s väčšinou existujúcich nájomcov a momentálne je plne obsadená. „vysvetľuje Katarína Paule. Tento rok pribudlo do portfólia nákupného centra luxusné klenotníctvo HALADA, ktoré je známe svojou viac ako 40-ročnou tradíciou, talianska značka Terranova s dámskou, pánskou a detskou módou na dvoch poschodiach a najväčší predajca obuvi v strednej Európe CCC na ploche 1 300 m2. Na prvom poschodí nájdu fanúšikovia interiérového dizajnu najväčšiu predajňu Home&You na Slovensku, ktorá ponúka moderné dekorácie a bytové doplnky. Segment služieb dotvára inovatívny zážitkový koncept exkluzívneho salónu DNA Beauty & Brunch a začiatkom budúceho roka otvorí na prízemí svoje dva butiky štýlová americká módna značka Calvin Klein Jeans a Calvin Klein Underwear.Medzi novo prichádzajúcimi retailermi, ktorí vstupujú do druhej fázy nákupnej pasáže, priťahujú najviac pozornosti kľúčoví nájomcovia. K nim sa radia vedľa Primarku, ktorý v Eurovea otvára svoju vlajkovú dvojpodlažnú predajňu, aj predajca športovej módy Nike, britská značka JD Sports s ponukou značkového oblečenia a obuvi na rôzne športové aktivity a nové väčšie Mango vrátane pánskej značky Mango Man. Obsadených je v súčasnej dobe už viac ako 80 % nových plôch.“ hovorí Katarína Paule. Módnou udalosťou roka budú prvé kamenné predajne úspešných online platforiem Modivo a eobuv, ktoré vytvoria pre zákazníkov v Eurovea prvý fyzický plne automatizovaný nákupný zážitok, ktorý doteraz na trhu chýbal. Revolučné, moderné, pohodlnejšie a bezpečnejšie nakupovanie spojené s digitálnymi technológiami ho posunú na úplne novú úroveň. Módnu ponuku spestrí úspešný koncept Halfprice, kde si zákazníci na najväčšej ploche na Slovensku kúpia produkty známych značiek z celého sveta za výnimočné ceny. Sortiment predajne zahŕňa oblečenie, obuv, módne doplnky, športový sortiment, bytové dekorácie a doplnky do kuchyne či pre domácich miláčikov. Segment služieb doplní prémiový koncept supermarketu Tesco.Súčasné multikino s 9 sálami prejde ešte tento rok komplexnou rekonštrukciou a zväčší sa o ďalších8 sál. Cinema City sa chystá otvoriť pre Bratislavu v Eurovea úplne nový koncept. Multikino s kapacitou 2 400 divákov a 17 sálami vybavené najmodernejšími technológiami, ktorého súčasťou budú aj VIP sály, ponúkajúce okrem maximálneho pohodlia a nadštandardných služieb aj priestorovú zvukovú techniku Dolby Atmos. Multikino bude umiestnené v novej časti nákupnej pasáže na 1. poschodí ako pomyselná vstupná brána do novej rozsiahlej gastro zóny.Do novej časti nákupnej pasáže sa presunie aj celý foodcourt. Relokácia umožní zdvojnásobiť jeho plochu až na 3 700 m2, aby vzniklo celkom 1 156 miest na sedenie. Súčasťou bude tiež moderný Food Hall navrhnutý medzinárodným retailovým expertom, portugalským štúdiom REIFY., ktoré stojí za konceptom celého rozšírenia centra. Veľký otvorený priestor v mierne industriálnom štýle doplnený zaujímavými zákutiami prinesie návštevníkom rôznorodý a pestrý mix štýlov a gastronomických zážitkov. Architektonicky zaujímavo riešený Food Hall bude mať amfiteátrové sedenie s výhľadom na Dunaj.“ približuje najväčšiu gastro ponuku na Slovensku Katarína Paule. O vaše chuťové poháriky spolu s reštauráciami na promenáde zabojuje až 60 prevádzok. „,“ dodáva.