Štart sezóny na Oravskom hrade bude v znamení zásnub Thurzovej dcéry

Oravský Podzámok 4. apríla (TASR) - Otvorenie letnej turistickej sezóny na Oravskom hrade sa bude tento rok niesť v znamení zásnub jednej z dcér grófa Juraja Thurza. Tradičné prvé podujatie sezóny Thurzove slávnosti sa uskutoční cez víkend 27. a 28. apríla. Informovali o tom z Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava.



"Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom a dobovou kuchyňou. V priestoroch hradného nádvoria sa predstavia šikovní sokoliari, nadaní tanečníci či hudobníci, zruční šermiari a nebude chýbať ani divadielko pre deti," priblížili z múzea. Dodali, že najmenší návštevníci sa budú môcť zapojiť do aktivít a dobových hier, ktoré sa uskutočnia na veľkej terase Oravského hradu.



V nedeľu (28. 4.) bude súčasťou programu aj historický sprievod obcou Oravský Podzámok so začiatkom o 12.00 h a slávnostná svätá omša v Kaplnke svätého Michala o 13.00 h.



Oravský hrad je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. Začali ho budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal v roku 1611.