Otvorenie sezóny na Skalke ponúkne šport aj atraktívnych hostí
Autor TASR
Kremnica 3. decembra (TASR) - Športové zážitky, rodinnú zábavu, ale aj stretnutia s úspešnými slovenskými športovcami ponúkne v sobotu 13. decembra otvorenie zimnej sezóny na Skalke pri Kremnici. Ako informovala Terézia Vanišová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, pestrý program čaká na návštevníkov od 10.00 do 15.00 h.
Slávnostné otvorenie prebehne o 10.00 h za účasti významných športových osobností. Súčasťou ceremoniálu bude aj „krst“ nového zasnežovacieho dela „lopatou snehu“, deti poteší obľúbený maskot Ľadový medveď.
Podujatie ponúkne návštevníkom množstvo aktivít, ktoré prepoja šport, edukáciu aj zábavu. Od 11.00 h si budú môcť záujemcovia bezplatne vyskúšať kurz bežeckého lyžovania. Na mieste sa tiež predstavia horúce novinky zo sveta lyží a zimného vybavenia. Pre tých, ktorí túžia po zimnom adrenalíne, bude pripravené laserové strelecké stanovište.
Horská záchranná služba predvedie ukážku práce lavínového psa a umožní návštevníkom pozrieť si záchranárske vybavenie zblízka. Skúsení záchranári zároveň poradia, ako sa v zime správne obliecť, čo nosiť v batohu a na čo nezabúdať pri pohybe v horskom teréne.
„Na najmenších čaká séria aktivít, ktoré ich vtiahnu do sveta zimného dobrodružstva,“ poznamenala Vanišová s tým, že vyskúšať si budú môcť jazdu na skútri či nazrieť do ratraku. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne, sánkovačka či guľovačka a súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Ak to počasie dovolí, návštevníci sa môžu tešiť aj na obľúbený psí záprah vedený skúsenými mushermi.
Spestrením programu bude symbolický retro prechod po štadióne ako pripomienka tradičnej zimnej túry zo Skalky na Hostinec. „Účastníci v dobových kostýmoch vdýchnu podujatiu atmosféru minulosti a návštevníkom pripomenú, že Skalka má bohatú zimnú tradíciu,“ podotkla Vanišová s tým, že záver programu bude patriť vyhláseniu tomboly, pričom zakúpením tombolového lístka za jedno euro návštevníci zároveň podporia údržbu bežeckých tratí na Skalke.
Pre návštevníkov bude počas celého dňa pripravené bezplatné parkovanie, kyvadlová doprava z parkoviska Jeleň v Kremnici, občerstvenie v podobe kapustnice, kávy či punču a voľný vstup do relax centra.
