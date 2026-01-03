< sekcia Regióny
Otvorenie sezóny na Skalke ponúkne šport, zábavu i sánkovanie

Autor TASR
Kremnica 3. januára (TASR) - Športové zážitky, rodinnú zábavu i stretnutia so slovenskými športovcami prinesie v sobotu otvorenie zimnej sezóny na Skalke pri Kremnici. Ako informovala Terézia Vanišová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, program čaká na návštevníkov od 10.00 do 15.00 h.
Otvorenie naplánovali o 10.00 h s účasťou športových osobností. Súčasťou ceremoniálu bude aj „krst“ nového zasnežovacieho dela „lopatou snehu“. Podľa OOCR je dostatok snehu a pripravujú tak aj psí záprah.
Podujatie ponúkne návštevníkom množstvo aktivít, ktoré prepoja šport, vzdelávanie i zábavu. Od 11.00 h si budú môcť záujemcovia vyskúšať kurz bežeckého lyžovania. Pre tých, ktorí túžia po zimnom adrenalíne, bude pripravené laserové strelecké stanovište. Horská záchranná služba predvedie ukážku práce lavínového psa a umožní návštevníkom pozrieť si záchranárske vybavenie zblízka. Záchranári zároveň poradia, ako sa v zime správne obliecť, čo nosiť v batohu a na čo nezabúdať pri pohybe v horskom teréne. „Na najmenších čaká séria aktivít, ktoré ich vtiahnu do sveta zimného dobrodružstva,“ poznamenala Vanišová s tým, že vyskúšať si budú môcť jazdu na skútri. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne, sánkovačka či guľovačka a súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
Spestrením programu bude symbolický retro prechod po štadióne ako pripomienka tradičnej zimnej túry zo Skalky na Hostinec. „Účastníci v dobových kostýmoch vdýchnu podujatiu atmosféru minulosti a návštevníkom pripomenú, že Skalka má bohatú zimnú tradíciu,“ podotkla Vanišová. Pre návštevníkov bude počas celého dňa pripravené bezplatné parkovanie, kyvadlová doprava z parkoviska Jeleň v Kremnici či občerstvenie v podobe kapustnice, kávy či punču.
