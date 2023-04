Otvorenie sezóny na Spišskom hrade bude v duchu osláv zápisu do UNESCO

Spišské Podhradie 25. apríla (TASR) - Otvorenie letnej turistickej sezóny sa na Spišskom hrade tento rok ponesie v duchu osláv 30. výročia zápisu lokality do zoznamu UNESCO. Pre TASR to uviedla zástupkyňa riaditeľky Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková s tým, že slávnostný ceremoniál sa uskutoční 21. mája so začiatkom o 10. hodine.



"Keďže Kaplnka sv. Alžbety je neprístupná, bude sa konať prvýkrát tradičná svätá omša na dolnom nádvorí hradu. Po jej ukončení budú slávnostné salvy na otvorenie sezóny, oslavy výročia budú na hrade počas celej sezóny," uviedla. Na strednom nádvorí sa od 13. hodiny začne bohatý program plný historického šermu, tanca i hudby, návštevníkom ponúknu aj ochutnávky z hradnej kuchyne.



Úplnou novinkou bude virtuálna realita - miestnosť, kde sa týmto spôsobom budú môcť pozrieť na hrad z úplne inej perspektívy. Pri príležitosti otvorenia sezóny inštalujú na hrade aj fotografickú výstavu Petra Župnika, kde sa prezentuje jeho pohľad na jednotlivé súčasti lokality pod názvom "Zapísané v UNESCO". "Časť hradu sa tak zmení na 'open-air' galériu," upozornila Uharčeková Pavúková.



Počas leta sa môžu návštevníci okrem iného tešiť na Hradohranie, ktoré sa tam uskutoční v troch júnových termínoch, 11. júna chystajú aj deň detí. Tajomné noci so živými sochami sa budú konať 8. júla, 5. augusta a 2. septembra. "Ďalším z podujatí je Spišský hrad na tanieri - gastropotulky históriou, ktoré pripravujeme 22. júla, 6. augusta sa môžu záujemkyne zúčastniť na Škole princezien," doplnila Uharčeková Pavúková s tým, že jednotlivé víkendy budú venované festivalu Leto na hrade. V júli a v auguste sa budú môcť návštevníci stretnúť s vystúpeniami šermiarov i humorným divadelným spracovaní Legendy o Spišskom hrade. Soboty, ak nebude iný program, budú patriť nočným prehliadkam.



Počas leta musia návštevníci rátať aj s obmedzeniami, sprístupnené bude stredné a dolné nádvorie. Horný hrad je pre rekonštrukciu naďalej zatvorený. "Ponúkame expozíciu hradnej mučiarne, hradnej kuchyne i malú expozíciu o dejinách hradu. U nás môžu návštevníci stráviť počas otváracích hodín vlastne celý deň. Zaviedli sme novú službu - zapožičanie piknikových košov, diek i športového náradia. Takže si popri histórii môžu aj oddýchnuť, zašportovať a vyplniť čas svojim ratolestiam," upozornila Uharčeková Pavúková. Na hrade tiež ponúkajú služby audiosprievodcu i mobilnú aplikáciu v piatich jazykoch.



Vlani počas leta hrad navštívilo viac ako 118.000 ľudí, pričom polovicu tvorili Slováci, nasledujú Česi, Poliaci a Maďari, zaregistrovali tam tiež zvýšený počet Ukrajincov. "Dúfame, že sa návštevnosť bude počas leta zvyšovať a turisti si prídu vychutnať krásne výhľady na okolitú prírodu, monumentálnu architektúru, ale aj podujatia, ktoré chystáme," uzatvára Uharčeková Pavúková.