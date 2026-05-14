Piatok 15. máj 2026
Otvorenie sezóny v kúpeľoch Sliač pre zlú predpoveď počasia zrušili

Kúpele Sliač. Foto: TASR- Ján Krošlák

Mala byť v sobotu 16. mája.

Autor TASR
Sliač 14. mája (TASR) - Plánované otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese v sobotu 16. mája pre nepriaznivú predpoveď počasia zrušili. TASR o tom vo štvrtok za Kúpele Sliač informovala Anna Jadušová.

Dodala, že rozhodnutie prijali po dôkladnom zvážení aktuálnych meteorologických predpovedí, ktoré sa zhodujú na daždivom, chladnom a veternom počasí. Ako miesto výskytu vzácnych prírodných zdrojov kúpele zároveň podľa nej prihliadajú na ochranu parku a bezpečnosť svojich návštevníkov. „Pohyb v areáli počas nepriaznivého počasia by mohol viesť k poškodeniu prostredia aj k zvýšenému riziku úrazov,“ objasnila.

Riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch podotkol, že toto rozhodnutie považuje za zodpovedné voči návštevníkom a aj prostrediu kúpeľov. „Všetko, čo sme pre vás pripravili, sa budeme snažiť uskutočniť v náhradných termínoch ešte počas tohto leta,“ reagoval.

Kúpele Sliač vyzývajú svojich priaznivcov, aby sledovali informácie o nových termínoch a programe, ktoré zverejnia na webovej stránke a sociálnych sieťach. Súčasťou otvorenia letnej kúpeľnej sezóny býva tradične hudobný program i s aktivitami pre deti.

Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť. Jej akcionármi sú štátny MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
