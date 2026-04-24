Otvorenie sezóny v Ľubovnianskom múzeu bude patriť pastierom a ovciam
Podujatie je postavené na rekonštrukcii jarných zvykov spojených s vyháňaním oviec na pašu a začiatkom pastierskej sezóny.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 24. apríla (TASR) - Ľubovnianske múzeum otvorí letnú turistickú sezónu v skanzene pod hradom Ľubovňa podujatím zameraným na pastierske tradície severného Spiša. Program sa začína v piatok od 17.00 h a priblíži návštevníkom život na salaši, ktorý bol kedysi neoddeliteľnou súčasťou horských oblastí regiónu. TASR o tom informovali z Ľubovnianskeho múzea.
Podujatie je postavené na rekonštrukcii jarných zvykov spojených s vyháňaním oviec na pašu a začiatkom pastierskej sezóny. Návštevníci sa stanú súčasťou tradičných rituálov, pracovných činností aj duchovného života pastierov.
Program ponúkne moleben v gréckokatolíckej cerkvi sv. Michala Archanjela (prosebná bohoslužba), vyháňanie oviec z dvora a tradičné obyčaje pri príchode na salaš či ukážky ťahania syrových nití. Rovnako je pripravené rozprávanie o pastierskej mágii a každodennom živote na salaši, prezentácia života na sezónnych pastierskych sídlach - „majdanoch z Litmanovej“ a piesne a tance z valasko-pastierskeho prostredia.
V programe sa predstaví folklórna skupina Kečera z Jakubian, folklórna skupina J. Lazoríka z Krivian a sólista Peter Kováč.
Podujatie je súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny Ľubovnianskeho múzea a je určené pre širokú verejnosť, rodiny s deťmi aj milovníkov tradičnej kultúry.
Podujatie je postavené na rekonštrukcii jarných zvykov spojených s vyháňaním oviec na pašu a začiatkom pastierskej sezóny. Návštevníci sa stanú súčasťou tradičných rituálov, pracovných činností aj duchovného života pastierov.
Program ponúkne moleben v gréckokatolíckej cerkvi sv. Michala Archanjela (prosebná bohoslužba), vyháňanie oviec z dvora a tradičné obyčaje pri príchode na salaš či ukážky ťahania syrových nití. Rovnako je pripravené rozprávanie o pastierskej mágii a každodennom živote na salaši, prezentácia života na sezónnych pastierskych sídlach - „majdanoch z Litmanovej“ a piesne a tance z valasko-pastierskeho prostredia.
V programe sa predstaví folklórna skupina Kečera z Jakubian, folklórna skupina J. Lazoríka z Krivian a sólista Peter Kováč.
Podujatie je súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny Ľubovnianskeho múzea a je určené pre širokú verejnosť, rodiny s deťmi aj milovníkov tradičnej kultúry.