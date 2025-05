Otvorenie sezóny v Piešťanoch sa začne vernisážou výstavy A. Kajlicha

Piešťany 30. mája (TASR) - Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa začne v piatok o 17.00 h vernisážou výstavy Aurel Kajlich - Piešťanský solitér, ktorá predstaví jeho grafické diela. Otvorenie sezóny verejnosti prinesie rozsiahly kultúrny aj športový program počas celého víkendu.



Aurel Kajlich žil a pôsobil v Piešťanoch vo Vile Anna, ktorú dal postaviť ako obytný dom s izbami určenými na prenájom. Dostala pomenovanie Anna, podľa krstného mena jeho manželky. „Bude to výstava jeho diel - maľby, kresby, grafiky, teda okrem krásnych obrazov aj bankovky, známky, art-protisy. Vlastne všetko, čo vytvoril počas niekoľkých desaťročí,“ uviedla pre TASR Daniela Gloss, manažérka penziónu, ktorý aktuálne vo vile sídli.



Súčasťou výstavy budú i diela jeho profesora Maximiliána Švabinského, ktorého školu navštevoval v Prahe. Bol jeho jediným žiakom zo Slovenska. „Práve preto bude po vernisáži výstavy, ktorá sa uskutoční v piatok o 17.00 h, prednáška Max Švabinský a jeho žiak Aurel Kajlich,“ doplnila.



Výstava pre verejnosť bude prístupná od 31. mája od 13.00 h, keď bude k dispozícii aj s komentovanou prehliadkou. Potrvá do 31. júla. Gloss tiež spomenula, že pre Piešťany boli významní aj ďalší členovia Kajlichovej rodiny. „Otec maliara bol hlavný piešťanský notár, ktorý sa zaslúžil o modernizáciu Piešťan, teda o prerod zaostalej obce na mesto. Slúžil 18 rokov ako notár v Piešťanoch,“ uviedla.



Otvorenie sezóny bude pokračovať hlavným programom od 19.00 h v hudobnom pavilóne. Vystúpi kapela Smooth Camel Band, po nej Billy Barman. Podujatie potrvá do nedele 1. júna. Ide o 32. ročník, mesto si súčasne pripomína 80. výročie povýšenia obce na mesto a otvorenie letnej kúpeľnej sezóny bude túto udalosť okrajovo pripomínať výstavami sochárov a špeciálnym vystúpením Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Piešťany.



Mesto počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny zabezpečí kyvadlovú dopravu zdarma z autobusovej stanice cez centrum každú hodinu od 9.00 do 22.30 h. Záchytné parkoviská budú na autobusovej stanici, zimnom štadióne a na poliklinike.