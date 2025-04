Otvorenie sezóny na hrade Ľubovňa bude v znamení šermiarov a kráľov

Stará Ľubovňa 25. apríla (TASR) - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa sa počas nadchádzajúceho víkendu bude niesť v znamení šermiarov a kráľov. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pre TASR potvrdil, že najväčšou tohtoročnou novinkou je sprístupnenie podzemia gotického paláca a chystajú tiež výstavu šperkov princezien de Bourbon. V lete by mali zároveň kolaudovať projekt rekonštrukcie severovýchodnej hradby, jedného z nádvorí a vojenských kasární.



Otvárací program v nedeľu 27. apríla návštevníkov prenesie späť do čias šermiarov a kráľov. Začne sa slávnostnou svätou omšou v hradnej kaplnke, kde budú spomínať aj na zosnulého pápeža Františka. „Počas dňa na hrade vystúpi skupina historického šermu Páni Spiša, ktorá predvedie napínavé šermiarske súboje,“ uviedlo múzeum. O hudobnú kulisu sa postará Trio Dulcinea so živou dobovou hudbou, ktorá dotvorí celkovú historickú atmosféru. Veľkým lákadlom budú podľa Mikulíka aj sokoliari sv. Bavona, ktorí predstavia krásu a silu dravých vtákov a ukážky ich výcviku. Tretie nádvorie hradu ožije farbami a zvukmi stredoveku.



„Trochu netradične budeme sezónu začínať derniérou výstavy Komnata princezien de Bourbon. Uzatvárame ju preto, aby sme 17. júla za účasti grófa Jóseho Miquela Zamoyskeho de Bourbon Navarru zo španielskeho dvora otvorili klenotnicu hradu. V expozícii vystavíme šperky princezien Izabely a Karolíny a tiež zo súkromnej zbierky grófa. Bude sa robiť celá reinštalácia výstavy. Okrem toho sprístupňujeme časť, ktorú verejnosť nemohla doteraz vidieť a nebola prístupná stovky rokov. Ide o také srdce hradu Ľubovňa - podzemie gotického paláca,“ upozornil Mikulík. Počas sezóny sa na hrade uskutoční viacero koncertov a ďalších podujatí pre rodiny s deťmi či tradičné hradné slávnosti.



V súčasnosti na hrade dokončujú rekonštrukciu vojenských kasární. „V júli alebo v auguste by sme mali stavbu kolaudovať, celá hradba je už dobudovaná, aktuálne sa robí strecha nad kasárňami a upravuje sa tretie a štvrté nádvorie. Bez expozícií aj tento areál v lete sprístupníme verejnosti,“ doplnil Mikulík. Dokončovacie práce však podľa neho nijako neovplyvnia prevádzku hradu. Expozície v kasárňach venované vojenskej posádke a životu vojaka na stredovekej pevnosti pripravia múzejníci na budúci rok.