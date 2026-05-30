Otvorenie zrekonštruovaného areálu Šťavice bude spojené s dňom detí
Na ďalšiu obnovu areálu získala samospráva financie z plánu obnovy.
Autor TASR
Tisovec 30. mája (TASR) - V meste Tisovec v okrese Rimavská Sobota už dokončili revitalizáciu rekreačného areálu pri prameni Šťavica. Slávnostné otvorenie areálu sa uskutoční v nedeľu (31. 5.) a spojené bude aj s oslavami Medzinárodného dňa detí. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Vengrín.
Lokalita minerálneho prameňa Šťavica sa nachádza na okraji Tisovca v smere na obec Muráň, najstaršie zmienky o prameni pochádzajú z prelomu 18. a 19. storočia. Tisovčania miesto využívali od začiatku 20. storočia na stretávanie sa či organizáciu majálesov a iných podujatí. Dominantou areálu bola pôvodná drevená tančiareň slúžiaca na ľudové zábavy, ktorá však v roku 1998 vyhorela. Novú tančiareň sa mestu podarilo vďaka dotácii vybudovať v roku 2021.
Na ďalšiu obnovu areálu získala samospráva financie z plánu obnovy. V rámci projektu za približne 440.000 eur sa v uplynulom období podarilo obnoviť i dlhodobo nevyužívaný amfiteáter. „Predmetom projektu bola revitalizácia a rekonštrukcia hľadiska so zázemím, obnova javiska, pribudli nové toalety, budova skladu, 3D bludisko, nové chodníky, dažďové jazierko na zachytávanie vody aj osvetlenie s kamerovým systémom,“ doplnil primátor.
Zrevitalizovaný areál slávnostne otvoria v nedeľu, podujatie sa začne o 13.00 h a spojené bude aj s oslavami Medzinárodného dňa detí. Návštevníkov budú v areáli čakať rôzne sprievodné aktivity pre deti, občerstvenie i kultúrny program. „Fungovať bude aj kyvadlová doprava z Tisovca do areálu Šťavica, ostatní návštevníci budú parkovať v areáli mestského športového klubu na futbalovom ihrisku,“ priblížil Vengrín.
Od obnovy areálu Šťavice si radnica sľubuje najmä oživenie kultúrno-spoločenského života v meste. Počas leta tam plánujú realizovať viacero podujatí vrátane tradičného Leta na Štavici, samospráva zvažuje, že by do areálu v budúcnosti presunula aj dni mesta.
