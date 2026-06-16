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Otvoria nový most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici
Nový most pri malej železničnej stanici bude slúžiť pre peších a cyklistov, v prípade potreby ho však bude možné využiť aj pre automobilovú dopravu či prejazd záchranných zložiek.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. júna (TASR) - V Banskej Bystrici v uplynulom období dokončili výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici. Most cez rieku Hron, nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti centra mesta, otvoria už o pár dní. Na utorňajšom brífingu o tom informoval primátor mesta Ján Nosko.
Pôvodný betónový most pri malej železničnej stanici bol dokončený v 60. rokoch 20. storočia. Pre zlý technický stav bol už pred niekoľkými rokmi uzavretý pre automobilovú dopravu. Vďaka dotácii z európskych zdrojov ho nahradil nový 36 metrov dlhý a osem metrov široký most oceľovej konštrukcie.
Výstavba nového mosta mala byť pôvodne dokončená do konca júla, práce sa nakoniec podarilo ukončiť s predstihom. V najbližších dňoch by malo mesto získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie a most bude uvedený do prevádzky. „Momentálne ešte prebiehajú nejaké práce na komunikácii, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti,“ doplnil primátor. Dodal tiež, že radnica v krátkom čase plánuje vyhlásiť aj verejné obstarávanie na rekonštrukciu podchodu pri Kapitulskej ulici, ktorý má dlhodobo problémy so zatekaním vody.
Banskobystrická samospráva získala na výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici z európskych zdrojov vyše 1,2 milióna eur. Práce realizovala spoločnosť SMS, jednotlivé súčasti nového mosta vyrábala firma so sídlom v Šalkovej. „Napriek tomu, že sme sa zdržali pri prekládke vysokého napätia, sme most odovzdali v predstihu. Zaujímavou bola montáž oceľových nosníkov, z ktorých jeden vážil desať ton,“ skonštatovala za zhotoviteľa riaditeľka firmy Eva Fízeľová.
Nový most pri malej železničnej stanici bude slúžiť pre peších a cyklistov, v prípade potreby ho však bude možné využiť aj pre automobilovú dopravu či prejazd záchranných zložiek. Povrch mosta mala podľa pôvodných vizualizácii tvoriť dlažba, nakoniec bol pri realizácii projektu použitý asfalt. Podľa radnice je dôvodom práve prípadné využitie na automobilovú dopravu, ale tiež požiadavka vodohospodárov.
„V prípade storočnej vody budú sklopené zábradlia, mobiliár z mosta bude odstránený a bude preliaty. Ten asfalt je pevne primknutý k mostu, to znamená, že nehrozí jeho odplavenie. Preto aj z tohto dôvodu sa použil takýto materiál,“ vysvetlil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík s tým, že v blízkosti mosta plánuje samospráva v budúcnosti vybudovať oddychovú zónu pri Hrone, ktorej súčasťou má byť aj prístavisko pre vodákov.
Pôvodný betónový most pri malej železničnej stanici bol dokončený v 60. rokoch 20. storočia. Pre zlý technický stav bol už pred niekoľkými rokmi uzavretý pre automobilovú dopravu. Vďaka dotácii z európskych zdrojov ho nahradil nový 36 metrov dlhý a osem metrov široký most oceľovej konštrukcie.
Výstavba nového mosta mala byť pôvodne dokončená do konca júla, práce sa nakoniec podarilo ukončiť s predstihom. V najbližších dňoch by malo mesto získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie a most bude uvedený do prevádzky. „Momentálne ešte prebiehajú nejaké práce na komunikácii, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti,“ doplnil primátor. Dodal tiež, že radnica v krátkom čase plánuje vyhlásiť aj verejné obstarávanie na rekonštrukciu podchodu pri Kapitulskej ulici, ktorý má dlhodobo problémy so zatekaním vody.
Banskobystrická samospráva získala na výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici z európskych zdrojov vyše 1,2 milióna eur. Práce realizovala spoločnosť SMS, jednotlivé súčasti nového mosta vyrábala firma so sídlom v Šalkovej. „Napriek tomu, že sme sa zdržali pri prekládke vysokého napätia, sme most odovzdali v predstihu. Zaujímavou bola montáž oceľových nosníkov, z ktorých jeden vážil desať ton,“ skonštatovala za zhotoviteľa riaditeľka firmy Eva Fízeľová.
Nový most pri malej železničnej stanici bude slúžiť pre peších a cyklistov, v prípade potreby ho však bude možné využiť aj pre automobilovú dopravu či prejazd záchranných zložiek. Povrch mosta mala podľa pôvodných vizualizácii tvoriť dlažba, nakoniec bol pri realizácii projektu použitý asfalt. Podľa radnice je dôvodom práve prípadné využitie na automobilovú dopravu, ale tiež požiadavka vodohospodárov.
„V prípade storočnej vody budú sklopené zábradlia, mobiliár z mosta bude odstránený a bude preliaty. Ten asfalt je pevne primknutý k mostu, to znamená, že nehrozí jeho odplavenie. Preto aj z tohto dôvodu sa použil takýto materiál,“ vysvetlil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík s tým, že v blízkosti mosta plánuje samospráva v budúcnosti vybudovať oddychovú zónu pri Hrone, ktorej súčasťou má byť aj prístavisko pre vodákov.