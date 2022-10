Otvorili Akadémiu európskeho seniora, október v meste patrí starším

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) – Robotnícky dom v Banskej Bystrici v pondelok zaplnili skôr narodení obyvatelia, ktorým už tradične patrí október – Mesiac úcty k starším. Mesto za ich účasti slávnostne otvorilo Akadémiu európskeho seniora, ktorú pre nich organizuje už 21 rokov. Počas celého mesiaca čaká seniorov bohatý kultúrny a športový program. Zábavnou a kreatívnou formou budú objavovať poklady mesta pod Urpínom.



"Tak ako mladí ľudia, aj naši seniori majú právo na plnohodnotný spoločenský život. Verím, že tí, ktorým to umožní ich zdravotný stav, sa s plným nasadením a chuťou zapoja do tohtoročnej akadémie. Už v utorok si budú môcť zmerať sily v rôznych disciplínach v rámci športovej olympiády. Som presvedčený, že tak ako v minulých rokoch, aj tentoraz budeme svedkami vysokej účasti a spoločne si užijeme úžasnú atmosféru, o ktorú sa pravidelne vedia postarať naši aktívni, energickí a pozitívne naladení seniori," uviedol primátor Ján Nosko.



Na dôchodcov čaká prehliadka Thurzo-Fugger zážitkovej expozície, beseda s cestovateľom Miroslavom Vojtekom, cesta za poznaním jedného z najlepších zlatníkov v Rakúsko-Uhorsku Samuelom Libayom či podujatie venované básnikovi a publicistovi Mikulášovi Kováčovi.



Seniori si počas októbra budú môcť užiť aj organový koncert v rámci festivalu Vivat Vox Organi, tančiareň a Čaj o piatej, tréning pamäti a ukážky jedinečných tlačí z fondu Štátnej vedeckej knižnice a tiež zúčastniť sa na Dni zdravia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.