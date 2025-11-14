< sekcia Regióny
Otvorili časť ulice v Trnave, ktorú rekonštruovali
Opätovné sprejazdnenie sa týka úseku od križovatky s Ulicou J. G. Tajovského po križovatku pri bytovom dome Čajkovského 21- 23.
Autor TASR
Trnava 14. novembra (TASR) - Časť Čajkovského ulice, ktorá bola súčasťou projektu rekonštrukcie viac ako dvojkilometrovej cesty okolo Prednádražia, je opäť prejazdná. Mesto Trnava na svojom webe informovalo, že obnovou prešla vozovka, chodník i parkovacie miesta.
Opätovné sprejazdnenie sa týka úseku od križovatky s Ulicou J. G. Tajovského po križovatku pri bytovom dome Čajkovského 21- 23. „Sprístupnené budú aj dve zrekonštruované parkoviská. Na mieste je už nainštalované zvislé dopravné značenie, vodorovné značenie sa dokončí za priaznivého počasia,“ dodalo mesto.
V rámci tejto etapy kompletne vymenili povrch vozovky. „Po oboch stranách cesty pribudli ochranné pruhy pre cyklistov vyznačené červeným asfaltom. Pribudli aj prvky na upokojenie dopravy a chodci s cyklistami majú zabezpečený bezbariérový prechod cez vozovku vďaka vyvýšeným priechodom pre chodcov,“ priblížila samospráva.
Obnovou prešli chodník aj parkovacie miesta, kde pribudli nové stožiare verejného osvetlenia, ktoré majú mať energeticky efektívnejšie svetelné zdroje. Po dodaní nových výložníkov a svietidiel budú pôvodné stĺpy verejného osvetlenia odstránené.
Od pondelka 17. novembra budú z dôvodu stavebných prác, ktoré sú súčasťou projektu rekonštrukcie uličného priestoru na Ulici J. G. Tajovského, uzatvorené parkoviská pred bytovými domami na J. G. Tajovského číslo 1 - 6 a 20 (kolmé a šikmé parkovacie miesta).
Opätovné sprejazdnenie sa týka úseku od križovatky s Ulicou J. G. Tajovského po križovatku pri bytovom dome Čajkovského 21- 23. „Sprístupnené budú aj dve zrekonštruované parkoviská. Na mieste je už nainštalované zvislé dopravné značenie, vodorovné značenie sa dokončí za priaznivého počasia,“ dodalo mesto.
V rámci tejto etapy kompletne vymenili povrch vozovky. „Po oboch stranách cesty pribudli ochranné pruhy pre cyklistov vyznačené červeným asfaltom. Pribudli aj prvky na upokojenie dopravy a chodci s cyklistami majú zabezpečený bezbariérový prechod cez vozovku vďaka vyvýšeným priechodom pre chodcov,“ priblížila samospráva.
Obnovou prešli chodník aj parkovacie miesta, kde pribudli nové stožiare verejného osvetlenia, ktoré majú mať energeticky efektívnejšie svetelné zdroje. Po dodaní nových výložníkov a svietidiel budú pôvodné stĺpy verejného osvetlenia odstránené.
Od pondelka 17. novembra budú z dôvodu stavebných prác, ktoré sú súčasťou projektu rekonštrukcie uličného priestoru na Ulici J. G. Tajovského, uzatvorené parkoviská pred bytovými domami na J. G. Tajovského číslo 1 - 6 a 20 (kolmé a šikmé parkovacie miesta).