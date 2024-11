Otvorili matičnú výstavu Slovenské ženy v národnom hnutí

Snímka z otvorenia putovnej výstavy a uvedenia katalógu Slovenské ženy v národnom hnutí v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave 25. novembra 2024. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovenské ženy v národnom hnutí je názov putovnej výstavy, ktorú v pondelok otvorili v sídelnej budove Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave.povedal pre TASR Peter Schvantner, tajomník Matice slovenskej (MS). Výstavný projekt vznikol pri príležitosti vyhlásenia roku 2024 za Rok slovenských žien v národnom hnutí.Na pätnástich paneloch predstavuje prostredníctvom dvanástich medailónov významné slovenské ženy, spisovateľky, herečky a národné aktivistky, ktoré sa svojou činnosťou zapísali do slovenskej národnej a kultúrnej histórie od počiatku národného obrodenia v 19. storočí až po moderné dejiny.Schvantner priblížil, že podnetom pre vznik výstavy, ktorá približuje aktivity slovenských žien v národnom hnutí, sa stali dvojsté výročia narodenia dvoch významných Sloveniek, Adely Ostrolúckej, vzdelanej šľachtičnej a priateľky Ľudovíta Štúra a Anny Hurbanovej-Jurkovičovej, manželky Jozefa Miloslava Hurbana a prvej slovenskej ochotníckej herečky." pripomína MS.Návštevníci výstavy spoznajú aj ženy národovkyne, predstaviteľky ženského emancipačného a občianskeho hnutia. Návrhárka šperkov a výšivkárka Amália Francisciová, manželka štúrovského dejateľa, revolucionára a spisovateľa Jána Francisciho, sa stala známou vystupovaním na národných podujatiach, tvorbou memorandových šperkov, vyšila obal prvých Stanov MS, ktorý je dnes národnou kultúrnou pamiatkou.Výstava prezentuje uznávané spisovateľky realizmu, medzi ktoré patrili Elena Šoltésová, Terézia Vansová a Božena Slančíková Timrava, podobne autorky detských knižiek Ľudmila Podjavorinská a Mária Rázusová-Martáková. V sérii významných žien v národnom hnutí má svoje miesto aj herečka Naďa Hejná, veľká matičiarka a členka výboru MS. Jeden z rollupov venovali autori výstavy aj ženám v MS a Živene, ktorá tento rok oslavuje 155. výročie založenia.Projekt, mapujúci národnobuditeľskú činnosť slovenských žien matičným pohľadom, sa v Bratislave zdrží do 1. decembra. Následne poputuje do ďalších regiónov Slovenska.Súčasťou vernisáže bolo uvedenie publikácie Slovenské ženy v národnom hnutí. Ide o zborník rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorý matičiari usporiadali 13. a 14. júna v Martine. Podujatie sa konalo pod záštitou ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstava bude putovať nielen po Slovensku, ale aj slovenských komunitách v zahraničí.