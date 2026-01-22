< sekcia Regióny
Otvorili nový program podpory občianskej spoločnosti a demokracie
Cieľom programu je podporovať životaschopnú, nezávislú a odolnú občiansku spoločnosť, ktorá prispieva k ochrane demokracie, právneho štátu a ľudských práv.
TASR
Košice 22. januára (TASR) - Nový grantový program na podporu občianskej spoločnosti a demokracie na Slovensku oficiálne spustili vo štvrtok na podujatí v Košiciach. Program EEA Civil Society Fund Slovakia (CSF) v grantovom cykle 2025 - 2029 prerozdelí prostredníctvom grantových výziev celkovo 9,7 milióna eur. Financovaný je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu.
Cieľom programu je podporovať životaschopnú, nezávislú a odolnú občiansku spoločnosť, ktorá prispieva k ochrane demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Informovala o tom komunikačná manažérka EEA Civil Society Fund Lucia Hasbach.
„Spustenie programu EEA Civil Society Fund Slovakia je dôkazom nášho pevného záväzku podporovať hlasy občanov zo všetkých oblastí života a občiansku spoločnosť - nepostrádateľné piliere pevnej a zdravej demokracie,“ uviedla nórska veľvyslankyňa na Slovensku Susan Eckey.
Program spravuje konzorcium slovenských nadácií - Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatská nadácia. Donorskými štátmi sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
„Spustenie EEA Civil Society Fund Slovakia je dôležitým momentom pre občiansku spoločnosť na Slovensku. Ide o dlhodobý program, ktorý má vytvoriť stabilné podmienky pre organizácie pracujúce v prospech verejného záujmu a demokratickej odolnosti krajiny,“ skonštatoval riaditeľ programu Peter Medveď.
Na košickom podujatí sa zúčastňujú najmä zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, donorov, verejných inštitúcií a odborníkov na demokraciu a ľudské práva. Súčasťou programu sú vystúpenia zahraničných a domácich hostí, panelová diskusia o stave občianskej spoločnosti na Slovensku a zverejnenie prvých výziev na malé granty. Ďalšie grantové výzvy budú nasledovať v najbližšom období. Hlavný príhovor patrí verejnému ochrancovi práv Róbertovi Dobrovodskému so zameraním na úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane práv zraniteľných skupín a posilňovaní demokratických inštitúcií.
Panelová diskusia podľa organizátorov reflektuje aktuálne výzvy, ktorým čelí občianska spoločnosť na Slovensku vrátane rastúcej polarizácie, oslabovania dôvery v inštitúcie a tlakov na nezávislé organizácie. Pozornosť je venovaná aj medzinárodnému rozmeru programu, najmä významu bilaterálnej spolupráce a výmeny skúseností medzi Slovenskom a donorskými krajinami.
