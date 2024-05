Otvorili novú centrálu v Michalovciach pre preventívnu hliadku

Michalovce 13. mája (TASR) - V Michalovciach otvorili novú centrálu pre Miestnu občiansku a preventívnu hliadku (MOPS). Nahradí priestory v základnej škole na sídlisku Východ, ktoré využívali doteraz. Náčelník Mestskej polície (MsP) v Michalovciach Dušan Šanta pre TASR uviedol, že za výhodu považuje najmä to, že príslušníci MOPS budú bližšie k centrále MsP.



"Každý deň sa do služby prihlásia už priamo na centrále, kde zároveň aj dostanú inštruktáž," doplnil. Nové priestory patria mestu, doteraz boli nevyužívané. Podľa náčelníka si vyžiadali menšie úpravy, do ktorých zainvestovala MsP.



Pre hliadkujúcich príslušníkov MOPS obstarala MsP aj dva nové služobné bicykle. "Vieme príslušníkov operatívne presúvať a budú k dispozícii na viacerých miestach, lebo na bicykli prejdú trasu rýchlejšie ako peši," dodal.



MOSP disponuje 12 pracovníkmi, ktorí pôsobia najmä v lokalitách ulíc Mlynská, Gerbová, Fidlíková či Staničná. Ich úlohou je upozorniť na neprispôsobivé, protispoločenské či protiprávne konanie. Dohliadajú aj na dochádzku detí do školy a taktiež monitorujú a predchádzajú konfliktom medzi ľuďmi v komunite, v prípade potreby kontaktujú MsP.



Šanta uviedol, že MOPS v Michalovciach pôsobí od roku 2019 a jej činnosť na území mesta je dlhodobo pozitívne hodnotená. Súčasný projekt MOPS, ktorý plynulo nadväzuje na dva predchádzajúce, prebieha od júla 2023. Je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, trvať má do konca roka 2025.