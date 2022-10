Otvorili psychiatrický stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy

Bratislava 3. októbra (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave otvorili v pondelok psychiatrický stacionár pre deti s poruchami príjmu potravy. Okrem liečby mentálnej anorexie a bulímie bude poskytovať pravidelné edukácie, podporné skupiny či rodinné poradenstvo pre pacientov a ich blízkych. Pomôže tak urýchliť liečebný proces a predchádzať destabilizácii zdravotného stavu pacientov.



Stacionár bude v prevádzke počas pracovných dní, denne tu môže byť liečených desať až 12 detí. Pacientov s poruchami príjmu potravy bude na liečebný pobyt do stacionára odosielať detský psychiater po hospitalizácii alebo pacientov bez nutnosti hospitalizácie priamo z ambulancie. "Umožní im pokračovať v intenzívnej liečbe napriek tomu, že už nebudú hospitalizovaní na nemocničnom lôžku, ale v prirodzenom prostredí s menšou emočnou záťažou pre dieťa aj rodinu," priblížil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.







Návrat po dlhej, často niekoľkotýždňovej hospitalizácii býva pre dieťa aj jeho okolie veľmi náročný a plný napätia pri opätovnom začleňovaní sa do vzťahov a aktivít. "Liečba formou denného stacionára je pre dieťa menšou emočnou záťažou z nevyhnutnosti separácie, a tým, že časť stravovania prebieha aj doma, rodina je oveľa zúčastnenejšia na liečbe," ocenila prednostka kliniky detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a NÚDCH Jana Trebatická.



Stacionár má podľa primára kliniky Jána Šubu zásadný význam v rámci komplexnej psychiatrickej liečby pre pacientov Bratislavy a blízkeho okolia. "Obdobnú zdravotnú starostlivosť potrebujú pacienti na celom Slovensku. Bolo by prínosné, aby psychiatrické stacionáre pre detských pacientov vznikli aj v iných mestách v oboch ďalších regiónoch Slovenska," doplnil.



Takýchto stacionárov by malo byť v najbližších rokoch otvorených celkovo 15, a to nielen pre deti a adolescentov, ale aj pre dospelých, avizoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Na stacionár išlo 250.000 eur z kapitálových výdavkov rezortu, projekt finančne podporili aj Nadácia Markíza a ČSOB nadácia.