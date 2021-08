Bratislava 20. augusta (TASR) - V priestoroch Kunsthalle Bratislava (KHB) v piatok o 18.00 h otvorili výstavu Možné agrarizmy. Bude aj po revolúcii cukor?, ktorá skúma nevyhnutné systémové zmeny v poľnohospodárstve, vo vzťahu človeka k prírodným zdrojom a zabezpečovaní potravín pre ľudstvo. Potrvá do konca októbra. TASR o tom informovala manažérka pre publicitu Slovenskej národnej galérie (SNG) Klára Hudáková.



Výstava je vyvrcholením európskeho projektu Eastern Sugar, ktorý realizuje SNG v spolupráci s medzinárodnými partnermi a KHB. „Je dobrým signálom pre našu výtvarnú scénu, že vďaka spolupráci dokážu naše inštitúcie vygenerovať plnohodnotný medzinárodný projekt. Väčšie veci sa oveľa lepšie organizujú v širších kolektívoch, dobrá spolupráca s KHB pokračuje aj s novým vedením a spoločne s prispením energie Ilony Németh sme sa stali plnohodnotnou zastávkou na mape súčasnej umeleckej prevádzky,“ uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.



Výstava vznikla v kurátorskej koncepcii Maje a Reubena Fowkesových. "Agrárnosť je o chápaní obrábania pôdy ako integrovaného spôsobu života a svetonázoru, zatiaľ čo možnosť je výzvou k znovuobjaveniu znalostí vidieka a pôdnych vzťahov s cieľom znovu si predstaviť poľnohospodárstvo a chov zvierat,“ popisujú kurátori výstavy. Organizátorka celého projektu Ilona Németh doplnila, že "výstava skúma nevyhnutné systémové zmeny v poľnohospodárstve, vo vzťahu človeka k prírodným zdrojom a zabezpečovaniu potravín pre ľudstvo".



Výstavy projektu zavítali okrem Bratislavy aj do francúzskeho Bourges, do Prahy a do rakúskeho Grazu. "Je mimoriadnou príležitosťou pre miestne publikum i KHB ako inštitúciu predstaviť a hostiť poslednú epizódu tohto rozsiahleho medzinárodného projektu, ktorého politický potenciál má v našej pohnutej dobe nebývalú urgenciu, a to ďaleko za hranicami úvah o alternatívnom poľnohospodárstve," dodal riaditeľ KHB Jen Kratochvil.