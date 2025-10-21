< sekcia Regióny
Otvorili výstavu o divadle, ktoré sa stalo kritickou kronikou doby
Výstava ukazuje štyri desaťročia nepretržitej divadelnej činnosti GUnaGU prostredníctvom fotografií, plagátov, archívnych materiálov a spomienok na legendárne inscenácie.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - V Galérii Nadácie Slovak Press Photo na Františkánskom námestí v Bratislave otvorili v utorok výstavu 40-ročný príbeh divadla. Približuje štyri dekády Divadla GUnaGU, zachytáva inscenácie, osobnosti a tvorivú poetiku jedného z najdlhšie kontinuálne pôsobiacich alternatívnych divadiel na Slovensku.
Výstava ukazuje štyri desaťročia nepretržitej divadelnej činnosti GUnaGU prostredníctvom fotografií, plagátov, archívnych materiálov a spomienok na legendárne inscenácie. „Je to príbeh o slobode tvorby, odvahy a humoru, ktorý pretrváva už štyridsať rokov, čo je v slovenskom kontexte unikátne,“ hovorí Marek Godovič, autor konceptu výstavy.
Mapuje činnosť divadla, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy trojice nadšených poslucháčov vysokých škôl - Viliama Klimáčka, Ivana Mizeru a Zuzany Benešovej. „Z pôvodne študentského divadla sa postupne stalo výrazné profesionálne zoskupenie, ktoré si počas štyroch desaťročí získalo priazeň divákov i uznanie odbornej verejnosti,“ poznamenáva Divadelný ústav. Dodáva, že Viliam Klimáček ako dramatik, režisér a riaditeľ formoval repertoár GUnaGU prostredníctvom aktuálnych tém, originálneho humoru a osobitého dramatického rukopisu, ktorý reflektuje spoločenské zmeny, históriu aj každodennosť.
„V jeho hrách sa zrkadlia malé dejiny ľudí a krajiny, čím sa GUnaGU stáva kritickou kronikou doby,“ dodáva Divadelný ústav o divadle, cez ktoré prešlo množstvo výrazných hereckých, scénografických, hudobných i režijných osobností.
Po rokoch v Dome kultúry Ružinov a kultovej pivnici klubu Čierny havran sa GUnaGU v roku 2001 presťahovalo do vlastných priestorov na Františkánskom námestí, kde pôsobí dodnes a oslovuje stále nové generácie divákov.
Súčasťou výstavy, ktorá predstavuje aj ikonické inscenácie, ktoré formovali poetiku divadla - od Vestpoketky (1985), Kože (1987), Loj (1992) cez Máriu Sabínu (1995), Argentínu (1998), English is easy, Csaba is dead (2000), Čechov - Boxer (2001) až po novšie inscenácie ako Odvrátená strana mesiaca (2015), Horúci juh (2023) či Plochozemci (2025), sú aj dokumenty a fotografie zo zbierok Divadelného ústavu a jeho Múzea, archívu Divadla GUnaGU a súkromného archívu Viliama Klimáčka.
Výstava „40-ročný príbeh divadla“ je verejnosti prístupná v Galérii Nadácie Slovak Press Photo do 3. novembra, následne do konca januára 2026 v priestoroch Štúdia 12 v Divadelnom ústave.
