Otvorili výstavu o živote slovenskej spisovateľky Hany Gregorovej

Bratislava 21. novembra (TASR) - V Múzeu mesta Bratislavy (MMB) otvorili vo štvrtok novú výstavu s názovom Hana. Mapuje tvorbu a pôsobenie Hany Gregorovej - spisovateľky, intelektuálky, feministky, organizátorky kultúrneho života, novinárky a tiež manželky Jozefa Gregora Tajovského. Výstavu inštalovanú na dvoch poschodiach Apponyiho paláca si môžu návštevníci pozrieť do konca augusta budúceho roka.



Hanu Gregorovú predstaví aj ako bojovníčku za práva žien, za ich rovnoprávnosť s mužmi, za nové témy v literatúre, za lepšiu tvorbu pre deti, za možnosť voľby o smerovaní vlastného života pre ženy. "Úplne prirodzene a nenútene prekračovala hranice súkromnej a verejnej sféry - raz bola dokonalá hostiteľka, inokedy zapálená prednášajúca či spoluautorka manifestu. To všetko v období, keď to nebolo vôbec bežné," uvádza kurátorský tím výstavy, ktorá sa koná pri príležitosti 140. výročia narodenia Hany Gregorovej (1885 - 1958).



Ponúka najkomplexnejší pohľad na jej životné osudy, literárnu tvorbu a aktivity. "Krstné meno Hana, ako ju výstavou oslovujeme, chápeme aj ako vyjadrenie jej emancipácie a nezávislosti v myslení a názoroch. Našim zámerom je, aby na výstave prehovárala Hana Gregorová sama za seba," vysvetľuje autorský tím výstavy, ktorý tvoria Daniel Hupko, Jana Jablonická Zezulová a Monika Kapráliková.



"Je to prvá historická monografická výstava venovaná Hane Gregorovej, na jej život nazeráme z viacerých uhlov pohľadu. Chceme ju predstaviť ako komplexnú osobnosť bez toho, aby sme návštevníkovi vnucovali nejaký pohľad na ňu, chceme ho sprevádzať jej životom, ukázať všetky politické obdobia, ktoré prežila," povedal pre TASR Hupko.



Samostatná časť výstavy sa podľa neho venuje téme muzealizácie života Hany Gregorovej. Predchádzal jej rozsiahly výskum v pamäťových inštitúciách, múzeách, galériách, ale aj vo fondoch archívoch a knižníc. Všetky vystavené predmety pochádzajú z pozostalosti spisovateľky, niektoré z nich neboli nikdy vystavované. "Zapožičané sú od potomkov Hany Gregorovej, ktorí v súčasnosti žijú v Prahe," poznamenal Hupko.



Návštevníci výstavy tak môžu obdivovať portréty spisovateľky, nábytok, ktorý používala aj s manželom a dcérou v ich bratislavskom dome, kde sa stretávali slovenskí i zahraniční literáti. Nechýbajú osobné predmety ako zápisník, kde si zapisovala telefónne čísla a adresy, či veci súvisiace so starostlivosťou o vzhľad - pudrenky, stužky a sieťky do vlasov, sponky, ale aj originálne šaty Hany Gregorovej z 50. rokov.