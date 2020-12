Otvorili zrekonštruovaný most cez Váh v Považskej Bystrici

Považská Bystrica 8. decembra (TASR) – Po viac ako 15-mesačnej rekonštrukcii a polročnom meškaní otvorili v utorok pre motoristov zrekonštruovaný Orlovský most cez rieku Váh v Považskej Bystrici. Bola súčasťou prvej etapy rekonštrukcie takmer 3,6 kilometrového úseku cesty II/517 Považská Bystrica – Domaniža.







Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku 70-ročný most nepodstúpil doteraz nikdy rekonštrukciu. „Jeden z pilierov bol postavený dokonca ešte pred druhou svetovou vojnou. Museli sa preto robiť niektoré veci, ktoré neboli ani súčasťou projektovej dokumentácie, čo predĺžilo samotnú rekonštrukciu. Chcem sa preto ospravedlniť motoristom, ktorých obmedzenia počas rekonštrukcie traumatizovali,“ povedal Baška.



Celkové náklady na rekonštrukciu 3,6-kilometrového úseku podľa neho presiahli 4,4 milióna eur, projekt bol financovaný z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.



„Ak sa nám bude dariť a riadiaci orgán nám všetko schváli, v budúcom roku by sme chceli začať s rekonštrukciou úseku od konca obce Prečín po Domanižu a v celom intraviláne obce Domaniža,“ doplnil Baška.







Podľa zástupcu investora Dalibora Novotného sa na veľa problémov prišlo až počas samotnej rekonštrukcie. „Projektant nevidí pod konštrukcie, niektoré nosníky sa museli rekonštruovať, menila sa statika. Na mnohých miestach bol most oveľa horší, ako sa predpokladalo. Navyše nám koronavírus skomplikoval v apríli dodávky výstuže z Talianska a rovnako naši kolegovia z Českej republiky nemohli vycestovať na Slovensko. To nám tiež skomplikovalo situáciu,“ doplnil Novotný s tým, že záruka na dielo je päť rokov. Predpokladá, že životnosť mosta sa predĺži o 20 až 30 rokov.



Považskobystrický primátor Karol Janas je rád, že sa skončili dopravné obmedzenia a z nich vyplývajúce obrovské zápchy na Orlovskom moste. „Verím, že otvorenie mosta odľahčí najmä centrum mesta a že sa postupne počas budovania cyklotrasy dobudujú aj chodníky na moste, ktoré sú sľúbené a ešte nie sú dokončené,“ zdôraznil Janas.