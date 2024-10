Ovčiarsku sezónu na Liptove ukončia slávnosťami bryndze

Liptovský Mikuláš 17. októbra (TASR) - Ovčiarsku sezónu na Liptove ukončia Slávnosťami liptovskej bryndze. Súčasťou podujatia 26. októbra v Liptovskom Mikuláši bude okrem kultúrneho programu i ukážka výroby bryndze a ochutnávka jedál. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



"Slovenská bryndza už pred 16 rokmi pribudla do Európskeho registra chránených zemepisných označení. Liptáci tento rok rozbehli náročný proces ochránenia pravej Liptovskej bryndze," pripomenula Šarafínová.



Ovčiarska sezóna sa podľa tradícií končí na Demetra alebo Mitra 26. októbra a práve v tento deň budú v centre Liptovského Mikuláša Slávnosti liptovskej bryndze. Patrónom pastierov je sv. Demeter, ktorému na Liptove hovorili aj Mitro. "Pastierom sa v tento deň symbolicky končila pracovná sezóna, s ovcami sa vrátili zo salašov do dedín, v kostoloch sa zúčastnili na bohoslužbách a potom sa hodovalo - mitrovalo," priblížila Šarafínová.



Liptov je výrobou stopercentnej ovčej bryndze známy storočia, v minulosti ju dokonca obchodníci vozili až do Viedne pod názvom Liptauer. "V súčasnosti sa však veľmi často do bryndze pridáva aj kravský syr, preto sme sa rozhodli tú našu výnimočnú, zdravú, stopercentne ovčiu bryndzu spropagovať. Tieto snahy navyše vyvíjame v čase, keď liptovská bryndza bojuje o chránené označenie pôvodu," spomenul primátor Liptovského Mikuláša a predseda predstavenstva OOCR Ján Blcháč.



Počas Slávností liptovskej bryndze podľa neho podpíšu deklaráciu vzájomnej spolupráce medzi mestom Liptovský Mikuláš, občianskym združením Bačova cesta a Úradom priemyselného vlastníctva SR.



"Podujatie sa začne ekumenickou bohoslužbou a následne ovčiarskym sprievodom. Vystúpi niekoľko folklórnych súborov a pripravený je aj remeselný trh a gastronomická zóna, kde budú v hojnom zastúpení práve ovčiarske špeciality. Lákadlom bude takisto baraní guláš z 1000-litrového kotlíka. Nielen deti zaujme výstava oviec a prítomnosť slovenských čuvačov," doplnila riaditeľka OOCR Darina Bartková.