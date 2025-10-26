< sekcia Regióny
Ovčiarsku sezónu na Liptove ukončia Slávnosťami Liptovskej bryndze
Liptovský Mikuláš 26. októbra (TASR) - Ovčiarsku sezónu na Liptove ukončia v nedeľu v Liptovskom Mikuláši Slávnosti Liptovskej bryndze. Súčasťou podujatia budú vystúpenia folkloristov, ukážky výrobného procesu bryndze či ochutnávky tradičných špecialít. Organizátori ním chcú poukázať i na význam chovu oviec.
Liptovská bryndza už viac ako rok bojuje o prestížne chránené označenie pôvodu, a kým o nej rokuje Brusel, Liptáci chcú ukázať, aká je pre nich vzácna, podotkla hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč poznamenal, že salašnícka kultúra a folklór sú pre Liptov rovnako dôležité ako hory či termálne kúpaliská. Aj takéto podujatia podľa neho pomáhajú rozvíjať udržateľný cestovný ruch, ktorý stojí na tradíciách, kvalite a zážitkoch.
Podujatie organizuje liptovskomikulášska samospráva spolu s občianskym združením Bačova cesta, pre návštevníkov pripravili ochutnávku tradičných špecialít, ako sú jahňatá, demikát, baraní guláš, švábka, bryndzový dip či žinčica. Slávnosti prinesú nielen ochutnávky, ale aj ukážku celého výrobného procesu bryndze. Na tráve pred kostolom sa budú pásť ovce pod dozorom čuvačov a atmosféru umocnia folklórne súbory s pásmami s ovčiarskou tematikou. Pre deti pripravili organizátori aktivity a tvorivé dielne.
Slávnosti Liptovskej bryndze chcú zdôrazniť aj význam chovu oviec. Podujatie zároveň ukončí ovčiarsku sezónu na Liptove, a to práve na svätého Mitra, keď sa pastierom v minulosti symbolicky končila pracovná sezóna.
