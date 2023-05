Ovčiarsky deň návštevníkom priblíži chov oviec i prácu remeselníkov

Brzotín 6. mája (TASR) - Ovčiarsky deň v agroturistickom zariadení Konský dvor v obci Brzotín v okrese Rožňava návštevníkom v sobotu priblíži prácu ovčiarov z Gemera i remeselníkov z východného Slovenska. Súčasťou podujatia bude i viacero sprievodných aktivít. Pre TASR to za organizátorov uviedla Eva Csernoková.



Ako priblížila, cieľom podujatia je podporiť ovčiarov z regiónu a verejnosti priblížiť tradíciu chovu oviec na Gemeri. Súčasťou akcie tak budú aj ukážky strihania oviec či predaj ovčiarskych výrobkov, a to najmä syrov, bryndze či žinčice. Na podujatí sa budú so svojimi výrobkami prezentovať i remeselníci z rôznych častí východného Slovenska.



V rámci sprievodných aktivít je pre návštevníkov pripravený folklórny program, prehliadka mini zoo či jazdenie na koňoch. Konať sa bude i súťaž vo varení halušiek či pirohov. Podujatie potrvá od 10.00 do 17.00 h.



Ovčiarsky deň sa na Konskom dvore v Brzotíne koná od roku 2012 a podľa organizátorov tam každoročne zavíta približne 1500 až 2000 ľudí. Podujatie v rámci programu Terra Incognita finančne podporil Košický samosprávny kraj.