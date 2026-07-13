< sekcia Regióny
OVEČKY PÔJDU DOHOLA: Strihači sa pokúsia prekonať rekord
Hodnotenie sa uskutoční podľa medzinárodných pravidiel.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kamenec pod Vtáčnikom 13. júla (TASR) - Najlepší strihači oviec sa opäť predstavia na Medzinárodných majstrovstvách SR v strihaní oviec. Súťaž i Deň slovenských plemien bude 25. júla hostiť farma pri Kamenci pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Strihači sa tam opätovne pokúsia zlepšiť slovenský rekord času ostrihania jednej ovce. TASR o tom v pondelok informoval riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK) na Slovensku Slavomír Reľovský.
„Strihači sa na majstrovstvách pokúsia o zlepšenie slovenského rekordu času ostrihania jednej ovce, ktorý je 46 sekúnd. Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande - poľský strihač Krysztian Jarosz,“ uviedol Reľovský.
Hodnotenie sa uskutoční podľa medzinárodných pravidiel. „Počas strihania si rozhodcovia všímajú každý ťah strojčekom a súťažiaci dostávajú mínusové body, keď robia podstrižky, keď prechádzajú strojčekom po tom istom mieste dvakrát. Takisto sa hodnotí čas, kvalita strihania na pracovnom mieste,“ konkretizoval Reľovský. Po ostrihaní podľa neho rozhodcovia vyhodnocujú aj kvalitu ostrihania oviec, ktorá práve obyčajne rozhoduje o konečnom umiestnení súťažiaceho.
Súčasťou programu budú i sprievodné podujatia v podobe výstavy oviec a kôz, súťaží v pití žinčice a jedení bryndzových halušiek či ukážky dojenia oviec. „Atmosféru bude spríjemňovať živá hudba, farmárske súťaže pre deti, minifarma. Počas celého dňa budú podávané i špeciality,“ dodal Reľovský.
Súťaž organizuje ZCHOK v spolupráci s Farmou pod Vtáčnikom a občianskym združením pri ZCHOK. Výstavu slovenských plemien organizuje ZCHOK.
„Strihači sa na majstrovstvách pokúsia o zlepšenie slovenského rekordu času ostrihania jednej ovce, ktorý je 46 sekúnd. Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande - poľský strihač Krysztian Jarosz,“ uviedol Reľovský.
Hodnotenie sa uskutoční podľa medzinárodných pravidiel. „Počas strihania si rozhodcovia všímajú každý ťah strojčekom a súťažiaci dostávajú mínusové body, keď robia podstrižky, keď prechádzajú strojčekom po tom istom mieste dvakrát. Takisto sa hodnotí čas, kvalita strihania na pracovnom mieste,“ konkretizoval Reľovský. Po ostrihaní podľa neho rozhodcovia vyhodnocujú aj kvalitu ostrihania oviec, ktorá práve obyčajne rozhoduje o konečnom umiestnení súťažiaceho.
Súčasťou programu budú i sprievodné podujatia v podobe výstavy oviec a kôz, súťaží v pití žinčice a jedení bryndzových halušiek či ukážky dojenia oviec. „Atmosféru bude spríjemňovať živá hudba, farmárske súťaže pre deti, minifarma. Počas celého dňa budú podávané i špeciality,“ dodal Reľovský.
Súťaž organizuje ZCHOK v spolupráci s Farmou pod Vtáčnikom a občianskym združením pri ZCHOK. Výstavu slovenských plemien organizuje ZCHOK.