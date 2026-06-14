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Ovenálie predstavia čaro ovčiarstva i chute ovčích a kozích špecialít
Celodenný program odštartoval ráno vystúpením folklórnych súborov.
Autor TASR
Východná 14. júna (TASR) - Amfiteáter v obci Východná v okrese Liptovský Mikuláš ožije v nedeľu ovčiarstvom. Celoslovenské ovčiarske slávnosti Ovenálie 2026 ponúknu výrobky z ovčieho a kozieho mlieka i mäsa, rôzne súťaže i kultúrny program. Informoval o tom Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
Celodenný program odštartoval ráno vystúpením folklórnych súborov. Po slávnostnom otvorení čakajú návštevníkov predpoludním ukážky výroby syra, bryndze a spracovania vlny, ukážky strihania oviec i prestížna súťaž v kvalite ovčích a kozích syrov. V gazdovskom dvore je pripravený predaj ovčích a kozích špecialít i prehliadka remesiel.
Súčasťou Ovenálií je celoslovenská výstava oviec a kôz, majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej korbáčikovej nite, súťaže v kosení ručnou kosou, súťaž o najkrajšiu tortu či súťaž vo varení gulášu. V programe sa predstavia folklórne súbory z Liptova.
Organizátorom podujatia je Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku v spolupráci s obcou Východná. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Celodenný program odštartoval ráno vystúpením folklórnych súborov. Po slávnostnom otvorení čakajú návštevníkov predpoludním ukážky výroby syra, bryndze a spracovania vlny, ukážky strihania oviec i prestížna súťaž v kvalite ovčích a kozích syrov. V gazdovskom dvore je pripravený predaj ovčích a kozích špecialít i prehliadka remesiel.
Súčasťou Ovenálií je celoslovenská výstava oviec a kôz, majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej korbáčikovej nite, súťaže v kosení ručnou kosou, súťaž o najkrajšiu tortu či súťaž vo varení gulášu. V programe sa predstavia folklórne súbory z Liptova.
Organizátorom podujatia je Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku v spolupráci s obcou Východná. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.