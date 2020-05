Ovocné sady Trnávka hlásia začiatok výstavby

Foto: JTRE

Bratislava 11. mája (OTS) - Developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) prináša v prvej etape Ovocných sadov 550 bytov, ktorých dokončenie je plánované v roku 2022.Ovocné sady vyvolali od uvedenia na realitný trh veľký záujem. Dokazuje to už takmer 65 percent predaných bytov. Ovocné sady totiž ponúkli klientom kvalitné jednoizbové až trojizbové byty za najdostupnejšiu cenu na trhu, jednoduchú ale funkčnú architektúru a verejné priestory s výbornými možnosťami na šport a relax.,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti JTREPrvá etapa novej obytnej štvrte s rozlohou 41-tisíc štvorcových metrov do dvoch rokov prepojí atraktívne komunitné bývanie s množstvom príležitostí na trávenie voľného času v blízkom okolí. „“ hovorí, vedúci predaja rezidenčných nehnuteľností JTRE a dodáva, že vítaným benefitom je pre klientov pivničná kobka ku každému bytu, za ktorú si klient nemusí priplácať.Najdostupnejšia cena za byt v kvalitnom štandarde vo svojom segmente, dostatočný počet parkovacích miest, verejná materská škola s kapacitou až 80 miest, vlastný park s okrasnými ovocnými stromami, detským ihriskom i komunitným grilom a blízkosť občianskej vybavenosti, tým všetkým imponuje ďalší kvalitný rezidenčný projekt z dielne JTRE mladým ľuďom aj rodinám s deťmi.Generálnym dodávateľom stavby sa stalo združenie renomovaných stavebných spoločností pod vedením STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., spolu so SYTIQ a.s., ktoré plánuje začať s výstavbou už v polovici mája. Projekt Ovocné sady prinesie do rozvojového územia bratislavskej Trnávky celkovo 922 bytov a 102 apartmánov na ploche 81-tisíc štvorcových metrov.