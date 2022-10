Ovocné sady Trnávka majú skolaudovanú prvú etapu

Bratislava 13. októbra (OTS) - V máji 2020 sa budovaním infraštruktúry začala výstavba komunitného projektu Ovocné sady Trnávka s mnohými benefitmi pre budúcich užívateľov na pozemku s rozlohou 81-tisíc štvorcových metrov. Za 29 mesiacov vyrástlo 6 bytových domov s 550 kvalitnými jednoizbovými až trojizbovými bytmi, ktoré sa rýchlo takmer vypredali a k dispozícii sú už len posledné dva.Projekt charakterizuje jednoduchá ale funkčná architektúra a veľký verejný priestor so zeleňou a mnohými možnosťami na šport a relax. „,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.Foto: JTRE/Ovocné sady TrnávkaOvocné sady sú však ideálnou voľbou aj pre páry a rodiny s deťmi, ktoré hľadajú komunitné bývaniev dobrej dostupnosti k moderným službám mesta, ale aj pre seniorov, ktorí naopak uprednostňujú menší byt v pokojnejšej lokalite. V druhej etape projektu JTRE rozšírilo ponuku o ďalších päť bytových domov so siedmimi až ôsmimi podlažiami, ktoré ponúkajú 354 bytov rôznych veľkostí a 123 apartmánov, všetko v kvalitnom štandarde a s efektívnymi dispozíciami. Takmer polovica z nich si už našla svojho budúceho vlastníka. Dokončenie je plánované na rok 2024.Foto: JTRE/Ovocné sady TrnávkaO projekt je od začiatku veľký záujem, o čom svedčí aj fakt, že od uvedenia na trh sa za tri týždne predalo 250 bytov a do kolaudácie bola prvá etapa v podstate vypredaná. „“ opisuje Ivan Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností JTRE a dodáva, že druhá etapa projektu, ktorá je už vo výstavbe, ponúka kvalitu za rozumnú cenu.JTRE si ani v Ovocných sadoch Trnávka neuplatňuje v zmluvách tzv. inflačnú doložku.vysvetľuje Pavel Pelikán.Generálnym dodávateľom pokračovania projektu ostalo osvedčené združenie renomovaných stavebných spoločností pod vedením STRABAG Pozemné staviteľstvo, s. r. o. spolu so SYTIQ, a. s. Spolu s ďalšími dodávateľmi počas takmer 900 dní prác na prvej etape Ovocných sadov Trnávka použili 18 865 kubických metrov betónu a 2 365 ton výstuže, natiahli 262 114 metrov káblov, osadili 1 482 okien a 550 balkónových dverí. V priestoroch dvorov bolo vysadených 269 stromov.