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OZ Akčné rodiny hovorilo o témach inklúzie, autizmu a podpory rodín
Odborná i laická verejnosť sa v piatok v Banskej Bystrici zúčastňuje na druhom ročníku interaktívnej konferencie pod názvom Vidieť svet inak.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Odborná i laická verejnosť sa v piatok v Banskej Bystrici zúčastňuje na druhom ročníku interaktívnej konferencie pod názvom Vidieť svet inak. Organizuje ju občianske združenie (OZ) Akčné rodiny a podujatie otvorilo témy inklúzie, autizmu a podpory rodín so znevýhodneným členom.
„Cieľom konferencie je prepájať odborníkov, rodiny a verejnosť, búrať predsudky a prinášať praktické informácie, ktoré pomáhajú vytvárať prostredie prijatia, porozumenia a podpory. Veríme, že len spoločným dialógom dokážeme budovať spoločnosť, v ktorej má každý človek svoje miesto,“ zdôraznilo OZ Akčné rodiny.
Ako TASR informovalo združenie, počas celodenného programu prezentujú svoje poznatky odborníci z oblasti pedagogiky, zdravotníctva aj z praxe. Účastníci majú možnosť dozvedieť sa viac o možnostiach inklúzie detí s poruchou autistického spektra v bežných triedach, podpore detí so senzorickými výzvami, využití hudby pri rozvoji komunikačných schopností, problematike fetálneho alkoholového syndrómu, vplyve digitálnych technológií na deti so špecifickými potrebami či o domácom vzdelávaní.
Súčasťou podujatia je aj simulátor autizmu a interaktívne aktivity, ktoré účastníkom umožňujú lepšie pochopiť každodenné výzvy, s ktorými sa stretávajú ľudia na autistickom spektre alebo s inými znevýhodneniami a ich rodiny.
Konferenciu OZ pripravilo pre rodičov, pedagógov, odborných zamestnancov škôl, študentov, pracovníkov sociálnych služieb, zdravotníckych pracovníkov, zástupcov samospráv a všetkých, ktorým záleží na vytváraní inkluzívnej spoločnosti a lepšom porozumení ľuďom so špecifickými potrebami.
„Cieľom konferencie je prepájať odborníkov, rodiny a verejnosť, búrať predsudky a prinášať praktické informácie, ktoré pomáhajú vytvárať prostredie prijatia, porozumenia a podpory. Veríme, že len spoločným dialógom dokážeme budovať spoločnosť, v ktorej má každý človek svoje miesto,“ zdôraznilo OZ Akčné rodiny.
Ako TASR informovalo združenie, počas celodenného programu prezentujú svoje poznatky odborníci z oblasti pedagogiky, zdravotníctva aj z praxe. Účastníci majú možnosť dozvedieť sa viac o možnostiach inklúzie detí s poruchou autistického spektra v bežných triedach, podpore detí so senzorickými výzvami, využití hudby pri rozvoji komunikačných schopností, problematike fetálneho alkoholového syndrómu, vplyve digitálnych technológií na deti so špecifickými potrebami či o domácom vzdelávaní.
Súčasťou podujatia je aj simulátor autizmu a interaktívne aktivity, ktoré účastníkom umožňujú lepšie pochopiť každodenné výzvy, s ktorými sa stretávajú ľudia na autistickom spektre alebo s inými znevýhodneniami a ich rodiny.
Konferenciu OZ pripravilo pre rodičov, pedagógov, odborných zamestnancov škôl, študentov, pracovníkov sociálnych služieb, zdravotníckych pracovníkov, zástupcov samospráv a všetkých, ktorým záleží na vytváraní inkluzívnej spoločnosti a lepšom porozumení ľuďom so špecifickými potrebami.