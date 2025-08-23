< sekcia Regióny
OZ Divé maky oslávi v sobotu svoje 20. výročie galakoncertom
Organizácia Divé maky ponúka podporu cez štipendijný program, mentoring, umelecké či vzdelávacie aktivity.
Autor TASR
Bratislava 23. augusta (TASR) - Občianske združenie (OZ) Divé maky, ktoré hľadá a podporuje výnimočne nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, oslavuje 20. výročie. V sobotu pri tejto príležitosti pripravuje v bratislavskom Divadle Aréna galakoncert. Predstavia sa na ňom štipendisti a absolventi programu spolu s profesionálnymi umelcami. TASR o tom informovali organizátori.
„Na pódiu sa predstaví 26 mladých rómskych talentov, ktorí spoločne s profesionálnymi umelcami prinesú umeleckú výpoveď o sile talentu, vytrvalosti a vzdelania. Naštudovanie hudobno-dramatického programu pripravila Barbora Botošová (hudobná dramaturgia a hudobné vedenie) a Ladislav Cmorej zastrešil choreografiu a réžiu,“ priblížili.
Organizátori podľa vlastných slov veria, že umenie dokáže otvoriť cestu k porozumeniu. „Tento galakoncert je našim poďakovaním všetkým, ktorí stáli pri Divých makoch počas týchto dvadsiatich rokov - darcom, mentorom, partnerom a verejnosti. Zároveň chceme upozorniť na kľúčovú úlohu vzdelávania pri zlepšovaní životných šancí rómskych detí. Veríme, že každé dieťa si zaslúži príležitosť,“ dodala správkyňa združenia Barbora Mistríková.
Organizácia Divé maky ponúka podporu cez štipendijný program, mentoring, umelecké či vzdelávacie aktivity. Doteraz rozdelila viac ako 900 štipendií a podporila vyše 250 úspešných absolventov. Počas 20 rokov poskytla viac ako jeden milión eur vo forme štipendií a vytvorila komunitu mladých ľudí, ktorí dokazujú, že investícia do vzdelania má zmysel.
