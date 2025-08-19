< sekcia Regióny
OZ Divé maky oslavuje 20. výročie, pripravuje podujatie v Bratislave
Na pódiu Divadla Aréna sa predstavia mladé rómske talenty, ktoré spoločne s profesionálnymi umelcami prinesú umeleckú výpoveď o sile talentu, vytrvalosti a vzdelania.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Občianske združenie (OZ) Divé maky, ktoré hľadá a podporuje výnimočne nadané rómske deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, oslavuje 20. výročie. Pri tejto príležitosti pripravuje podujatie, na ktorom sa predstavia štipendisti a absolventi programu spolu s profesionálnymi umelcami. Galakoncert „20 rokov Divých makov“ sa uskutoční 23. augusta v Divadle Aréna v Bratislave. TASR o tom informovali organizátori.
Na pódiu Divadla Aréna sa predstavia mladé rómske talenty, ktoré spoločne s profesionálnymi umelcami prinesú umeleckú výpoveď o sile talentu, vytrvalosti a vzdelania. „Pripravili sme pre vás dielo, v ktorom na doskách spoločne zažiaria hudobné, spevácke, divadelné a tanečné talenty. Skutočné príbehy, ktoré sme do diela vybrali, nie sú len o hľadaní samého seba, ale aj o pochopení a spoznaní rómskej kultúry a života,“ priblížila autorka námetu, scenára a spolurežisérka Naďa Uherová.
Organizácia Divé maky ponúka podporu cez štipendijný program, mentoring, umelecké či vzdelávacie aktivity. Doteraz rozdelila viac ako 900 štipendií a podporila vyše 250 úspešných absolventov. Počas 20 rokov poskytla viac ako jeden milión eur vo forme štipendií a vytvorila komunitu mladých ľudí, ktorí dokazujú, že investícia do vzdelania má zmysel.
