OZ Katarínka víta zmeny v rámci rezervácie v lokalite kláštora

Katarínka - františkánsky kláštor zo 17. storočia. Foto: TASR - Martin Palkovič

Výmera prírodnej rezervácie Katarína sa zníži z 18 hektárov na 17,17 hektára.

Autor TASR
Dechtice 5. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Katarínka, ktoré sa dlhodobo snaží o obnovu ruín kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej v katastrálnom území obce Dechtice v okrese Trnava, víta úpravu výmery a hraníc prírodnej rezervácie v tejto lokalite. TASR to uviedol Sebastián Lukáš Šedo z OZ Katarínka v reakcii na stredajšie (4. 2.) rozhodnutie vlády SR.

Výmera prírodnej rezervácie Katarína sa zníži z 18 hektárov na 17,17 hektára. Súčasne dôjde k zmene hraníc v severnej časti prírodnej rezervácie, kde sa nachádzajú ruiny kostola a kláštora. Táto lokalita bude podľa schváleného nariadenia vlády z prírodnej rezervácie vylúčená. Upravuje sa tiež ochranné pásmo.

„Najhodnotnejšie prírodné časti rezervácie - lesné a lesostepné svahy - zostávajú naďalej chránené štvrtým stupňom ochrany. V samotnom areáli kláštora sa pôvodný chránený dubový sucholes nenachádza. Ide o územie so sekundárnou vegetáciou,“ priblížil Šedo.

Súčasný stupeň ochrany v areáli kláštora podľa jeho slov dlhodobo výrazne komplikuje záchranné, konzervačné a archeologické práce, ako aj pohyb dobrovoľníkov a návštevníkov. „Vyžaduje si opakované výnimky zo zákona o ochrane prírody, čo predstavuje administratívnu záťaž bez reálneho prínosu pre ochranu prírody,“ zdôraznil.

Podotkol tiež, že zníženie stupňa ochrany v okolí kláštora neznamená zrušenie ochrany prírody. „Naďalej zostávajú v platnosti obmedzenia týkajúce sa táborenia, vjazdu motorových vozidiel či poškodzovania prírody. Úprava umožní praktickejšie a zodpovednejšie pokračovanie v záchrane tejto významnej kultúrnej pamiatky,“ doplnil.

Kláštor aj kostol sú pôvodne barokové stavby, ktoré majú kultúrno-historickú hodnotu a kde sú od roku 1997 realizované konzervačné práce, ako aj archeologický a geofyzikálny výskum. Vylúčenie tejto malej časti lokality, respektíve zníženie na druhý stupeň ochrany, uľahčí podľa envirorezortu odborné rekonštrukčné práce pre ďalšiu obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky
