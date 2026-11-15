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OZ Malíček opäť odovzdávalo ocenenia Purpurové srdce
Laureátkou ocenenia pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa stala Gabriela Magyarová Szencziová.
Autor TASR
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Bratislava 15. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Malíček tento týždeň opäť oceňovalo osobnosti, ktoré prispeli k zlepšeniu starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenia Purpurové srdce v stredu (11. 11.) odovzdalo v bratislavskom Primaciálnom paláci piatim jednotlivcom a jednému kolektívu. Urobilo tak pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, ktorý pripadá na nedeľu. TASR o tom informovala predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová.
„Počas slávnostného večera, symbolizujúceho vďaku a krehkosť života, oceňujeme osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci starostlivosti, osvety a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenie, ktoré si laureáti v slávnostnej atmosfére preberajú na pódiu, je ručne vyrobená sklenená plastika v tvare srdca, autorkou ktorej je umelecká sklárka Veronika Rusňáková. Farbou diela je purpurová, farba kráľov a kráľovien a zároveň aj predčasniatok,“ ozrejmila Kaiserová.
Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti získala lekárka Hana Sedláčková, ktorá starostlivosti o najmenších a najzraniteľnejších pacientov zasvätila viac ako štyri desaťročia svojho profesijného života.
Laureátkou ocenenia pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa stala Gabriela Magyarová Szencziová. Je vedúcou sestrou na Neonatologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, významne sa podieľa na odbornom aj organizačnom rozvoji ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov a venuje sa aj vzdelávaniu ďalších zdravotníkov.
Ocenenie pre osobnosť verejného života získal kolektív Materského programu spoločnosti Medela, ktorý už viac ako dve desaťročia systematicky podporuje dojčenie, odbornú pomoc matkám a rozvoj starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku aj v Českej republike.
Ocenenie pre osobnosť OZ Malíček získali psychologička Darja Bosíková, sestra Edita Slezáková a mama troch predčasniatok a zdravotníčka Monika Ližbetin.
Oslavy sú tento rok umocnené zároveň 15. výročím OZ Malíček a dátumom 15. november, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia stanovila ako deň predčasniatok.
„Počas slávnostného večera, symbolizujúceho vďaku a krehkosť života, oceňujeme osobnosti, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v rámci starostlivosti, osvety a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Ocenenie, ktoré si laureáti v slávnostnej atmosfére preberajú na pódiu, je ručne vyrobená sklenená plastika v tvare srdca, autorkou ktorej je umelecká sklárka Veronika Rusňáková. Farbou diela je purpurová, farba kráľov a kráľovien a zároveň aj predčasniatok,“ ozrejmila Kaiserová.
Ocenenie pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti získala lekárka Hana Sedláčková, ktorá starostlivosti o najmenších a najzraniteľnejších pacientov zasvätila viac ako štyri desaťročia svojho profesijného života.
Laureátkou ocenenia pre osobnosť neonatologickej sekcie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa stala Gabriela Magyarová Szencziová. Je vedúcou sestrou na Neonatologickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch, významne sa podieľa na odbornom aj organizačnom rozvoji ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov a venuje sa aj vzdelávaniu ďalších zdravotníkov.
Ocenenie pre osobnosť verejného života získal kolektív Materského programu spoločnosti Medela, ktorý už viac ako dve desaťročia systematicky podporuje dojčenie, odbornú pomoc matkám a rozvoj starostlivosti o matku a dieťa na Slovensku aj v Českej republike.
Ocenenie pre osobnosť OZ Malíček získali psychologička Darja Bosíková, sestra Edita Slezáková a mama troch predčasniatok a zdravotníčka Monika Ližbetin.
Oslavy sú tento rok umocnené zároveň 15. výročím OZ Malíček a dátumom 15. november, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia stanovila ako deň predčasniatok.